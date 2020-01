Che fine ha fatto Fabio Testi

editato in: da

è uno dei concorrenti della, in partenza l’8 gennaio 2020. Nato a Peschiera del Garda nell’agosto del 1941, Testi ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del cinema nel 1966 comenel capolavoro di Sergio Leone

In possesso del diploma di geometra e laureato in Architettura, Fabio Testi ha prestato il suo volto anche a diversi spot pubblicitari. Con alle spalle un percorso di studi all’Accademia di Arte Drammatica, Testi è diventato noto al grande pubblico grazie al film Il Giardino dei Finzi Contini, capolavoro di Vittorio De Sica premiato nel 1972 con l’Oscar al miglior film straniero (in questa pellicola ha interpretato il ruolo di Giampiero Malnate).

Co-protagonista con Charlotte Rampling del film Addio Fratello Crudele – pellicola diretta da Giuseppe Patroni Griffi e uscita nel 1971 – ha recitato anche in diverse produzioni estere. Tra queste è possibile citare il film L’Importante è Amare, diretto dal polacco Andrzej Żuławski (venuto a mancare nel 2016 ed ex marito di Sophie Marceau).

Quando si parla della carriera di Testi è essenziale citare pure l’esperienza in alcune fiction televisive. A metà degli anni ’90 ha infatti sostituito Philippe Leroy ne Il Ritorno di Sandokan, sequel della fortunata mini-serie del 1976 tratta dai romanzi di Emilio Salgari (nello sceneggiato di quattro puntate ha interpretato il ruolo di Yanez de Gomera).

Fabio Testi – non nuovo al mondo dei reality dal momento che ha già partecipato a L’Isola dei Famosi nel 2003 – ha amato diverse donne famose. Tra queste è possibile ricordare Charlotte Rampling, ma anche Ursula Andress. Per tre anni è stato legato a Edwige Fenech. L’attore si è sposato due volte: il primo matrimonio con la stilista Lola Navarro – che lo ha reso padre di tre figli – risale al 1979, mentre il secondo con Antonella Liguori al 2015.

Dopo aver abitato per tanti anni a Roma, il celebre attore è tornato nella sua terra d’origine dove possiede una tenuta presso la quale produce olio. Testi – che negli anni ’80 ha lavorato con grandi stelle di Hollywood come Susan Sarandon e Anthony Hopkins – ha partecipato pure al Gran Hermano Vip in Spagna nell’ormai lontano 2004.