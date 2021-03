Gessica Notaro, la gioia su Instagram: “Ricomincia a comparire il mio vero volto”

editato in: da

Venezia 77, Parietti meravigliosa a 59 anni. E la Notaro è una forza della natura

Gessica Notaro ha deciso di condividere sui social uno dei momenti più importanti – ed emozionanti – della sua vita: nelle scorse ore i medici l’hanno sottoposta ad un delicato intervento al viso per far sì che, lentamente, la donna possa riacquistare i suoi lineamenti.

Poco più di 4 anni fa, l’uomo che aveva amato e che non riusciva proprio ad accettare la fine della loro relazione l’ha aggredita brutalmente, sfregiandole il volto con l’acido. Un gesto che oggi sta pagando duramente, grazie alla sentenza delle scorse settimane che ha confermato la condanna a 15 anni di reclusione. Ora Gessica Notaro si riappropria pian piano della sua vita e di quell’aspetto fisico che Eddy Tavares le aveva sottratto. È per lei un passo avanti enorme, un nuovo tassello nella sua lunga battaglia per tornare ad essere la persona che il suo ex aveva tentato di cancellare.

“Questo è il momento di svolta nella mia vita. Perché si inizia a lavorare non solo più sulla funzionalità, ma anche sull’estetica: quest’intervento mi consente di tornare finalmente a vedermi con i lineamenti di prima” – ha spiegato la Notaro su Instagram, condividendo con i suoi fan alcune immagini dell’operazione a cui si è sottoposta. “Il fenomenale dottor Davide Brunelli mi ha letteralmente scolpito il viso. E così ricomincia a comparire il mio vero volto, nascosto dalle cicatrici. Sono 4 anni che mi sento chiusa in una maschera di gomma, ho bisogno di uscirne”.

Gessica sta vivendo giorni di grandissima emozione, potendo finalmente ammirare i primi risultati del suo lungo e difficilissimo percorso verso un ritorno alla normalità. Un cammino, il suo, che ha imboccato grazie anche al sostengo dei suoi cari e degli amici, che le sono stati sempre accanto nei momenti più ardui e nei piccoli istanti di felicità, proprio come quello delle ultime ore. “Già stasera, vedendomi davanti allo specchio post operazione, sono rimasta incantata dal lavoro del dottore” – ha rivelato – “La felicità è alle stelle. Sono commossa. Piango di gioia…”.

In questi anni, Gessica Notaro non si è mai arresa. La sua battaglia è diventata quella di tutte le altre vittime di violenza, e lei l’ha portata avanti con grande coraggio e forza di volontà. Oggi, finalmente, ha raggiunto un nuovo traguardo: potersi guardare allo specchio e vedere il suo volto riacquistare pian piano il suo aspetto originario è un’emozione travolgente.