Gessica Notaro, il matrimonio da favola a Venaria: Filippo il suo principe azzurro

Fonte: IPA Gessica Notaro e Filippo Bologni, le foto delle nozze da film Disney

Avevano detto che sarebbero state delle nozze da favola e così è stato: Gessica Notaro e Filippo Bologni si sono giurati amore eterno il 18 settembre nella Reggia di Venaria Reale, una location da sogno che tanto ricorda i castelli delle fiabe. Una giornata indimenticabile per i due sposi e per tutte le persone a loro più care, che hanno potuto festeggiare il loro amore e l’inizio di un nuovo capitolo della loro vita.

Gessica Notaro e Filippo Bologni, le nozze da film Disney

Una cerimonia super romantica, degna delle più belle favole Disney: Gessica Notaro e Filippo Bologni hanno pronunciato il fatidico Sì di fronte a 500 invitati – tra affetti, amici e vip – nel giardino antistante la Reggia di Venaria Reale, a pochi passi da Torino.

La coppia ha scelto il rito civile per celebrare il loro amore, in una location con un’atmosfera da fiaba, fortemente voluta da entrambi: “Nel 2019 sono stata madrina del ballo delle debuttanti e mi sono innamorata di questa dimora pazzesca – ha raccontato Gessica al settimanale Chi – È la location da favola per eccellenza, io e Filippo sognavamo un matrimonio disneyano dove includere anche i nostri amati cavalli”.

Non a caso, la showgirl per il suo ingresso ha scelto di essere accompagnata sulle note di È una storia sai tratta dal film Disney La Bella e la Bestia. E Filippo, proprio come il principe delle favole, è entrato al braccio della mamma sulle note di Io lo so (conosciuta anche come So chi sei) dal cartone animato La bella addormentata nel bosco.

Fonte: IPA

A suggellare il loro amore, le romanticissime promesse di Gessica: “Vorrei che fosse per sempre. Come ci diciamo sempre: ti amo più dell’amore”. Il bacio da novelli sposi i due se lo sono scambiati accompagnati dal brano Come vorrei, tratto da La Sirenetta, per poi uscire su una carrozza trainata tra quattro cavalli bianchi.

Il matrimonio da favola (con quattro abiti da sposa)

Proprio come un vero Principe Azzurro, Filippo Bologni ha indossato un completo bianco avorio e degli stivali color tortora, da perfetto campione di equitazione. Per Gessica ben quattro gli abiti da sposa scelti per il suo grande giorno, tutti firmati Atelier Emè.

Quello indossato per la cerimonia era principesco: ampia gonna in chiffon di seta, scollo a cuore in pizzo ricamato, maniche a guanto in pizzo rimovibili e un lunghissimo velo. Dopo la cerimonia i cambi d’abito: prima un vestito con corpetto in pizzo e gonna morbida, poi un abito più sensuale a sirena, con scollo a cuore e spacco vertiginoso. E non poteva essere altrimenti per lei, che “dalla sofferenza ho imparato a sognare in grande“. Lo aveva annunciato sulle pagine di Chi, parlando dei festeggiamenti del suo matrimonio.

Fonte: IPA

Una degna celebrazione del loro amore, un sentimento nato e cresciuto tra grandi passioni (come quella per i cavalli), e che si è alimentato di purezza e sincerità. “Che lui abbia la parvenza di un principe azzurro mi sembra abbastanza ovvio. Si potrebbe pensare che siano tante cose, ma quello che di più mi ha conquistata di lui è la sua intelligenza. Poi è questo nel tempo che fa la differenza. Conviviamo da due anni e abbiamo sempre qualcosa di cui parlare, ci divertiamo moltissimo, quando abbiamo difficoltà riusciamo a compensarci, quindi siamo molto in equilibrio”, aveva raccontato a Verissimo Gessica.