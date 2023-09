Gessica Notaro e Filippo Bologni, le emozioni del loro Sì a “Verissimo”

Raggianti e più innamorati che mai, Gessica Notaro e Filippo Bologni sono stati ospiti di Verissimo: accolti dal grande affetto del pubblico e dalla padrona di casa Silvia Toffanin, hanno raccontato le emozioni del loro giorno più bello, quello delle loro nozze da favola.

Gessica Notaro e Filippo Bologni, commozione a Verissimo

Non sono riusciti a trattenere le lacrime: Gessica Notaro e Filippo Bologni si sono emozionati e commossi durante la visione delle immagini del giorno del loro matrimonio, che si è svolto lo scorso 18 settembre alla Reggia di Venaria Reale a pochi passi da Torino.

Una cerimonia da favola che a detta degli sposini ha superato ogni aspettativa, e che oggi, più felici che mai, possono dirsi marito e moglie. “Siamo ancora molto emozionati: io ho pianto per tutta la cerimonia, non sono riuscito a contenere le lacrime”, ha confessato il campione di equitazione, travolto dalla commozione.

Un amore nato da una bella amicizia e che piano piano si è trasformato in un sentimento impossibile da ignorare: “A un certo punto ci siamo resi conto che non aveva più senso guardarsi intorno: quello che cercavamo era proprio lì davanti a noi“, ha spiegato la showgirl.

Proprio nel salotto di Silvia Toffanin la coppia ha rivisto per la prima volta le immagini di quel 18 settembre, il giorno che ha suggellato il loro legame. Impossibile non commuoversi durante le promesse nuziali: Gessica, che aveva sempre desiderato per lei un amore da favola, ha lasciato parlare il suo cuore. “Io non ho mai smesso, nemmeno per un secondo, di credere nei sogni: ed eccoti qui, il mio principe, reale, determinato e coraggioso, con il cuore più grande e buono che io abbia incontrato nella mia vita”.

Gessica Notaro, la felicità dopo la sofferenza

Una grande cerimonia per la coppia, che ha festeggiato insieme a cinquecento invitati, tra familiari e amici, un amore da favola. Ad accompagnare Gessica all’altare il fratello più grande, che ha raccolto un testimone pesante, quello del padre, scomparso dieci anni fa.

Per le sue nozze Notaro ha scelto di lasciare un posto vuoto per papà Giordano accanto alla madre, perché ha sempre pensato che in un’occasione così speciale lui sarebbe stato in qualche modo presente, e così è stato, come ha raccontato a Silvia Toffanin.

“Ho sperato fino all’ultimo che mio padre si manifestasse con un arcobaleno durante il giorno del matrimonio. Durante la cerimonia non ho fatto caso a nulla, ma proprio ieri mi sono arrivate le foto di alcuni invitati con di un arcobaleno gigante sopra l’arco di fiori dove ci siamo scambiati le promesse. Lui c’era, ci voglio credere“.

In molti, dopo le nozze, hanno parlato di una rivalsa di Gessica Notaro dopo il dolore inflitto dal suo ex, ma per lei l’arrivo di Filippo nella sua vita e questo matrimonio hanno tutto un altro sapore. “Io avevo vinto in partenza dopo tutto quello che è successo, per me quello è un capitolo chiuso e ne sono uscita a testa alta. Ora se ne è aperto un altro meraviglioso: non è una rivincita, questo è quello che ho sempre sognato, da quando ero una bimba. È il momento più bello della mia vita!”