Gessica Notaro, sorpresa ad “Amici”: svelata la data delle nozze

La scuola di Amici è nel vivo del Serale, ma Maria De Filippi non perde occasione per sorprendere i suoi giovani talenti. L’ultima è stata il daytime andato in onda venerdì 28 aprile che ha permesso ai ragazzi di incontrare ed emozionarsi con un’ospite speciale. Gessica Notaro ha regalato un momento indimenticabile sia a loro che al pubblico affezionato al talent show e ha sorpreso dapprima con un’esibizione ad alto tasso di sensualità, poi con una rivelazione inaspettata sulle nozze col fidanzato Filippo Bologni.

Gessica Notaro svela la data delle nozze con Filippo Bologni

Ne sono passati di ospiti e celebrità ad Amici, ma Gessica Notaro è entrata senza dubbio tra i più graditi e sorprendenti di sempre. Una donna dal passato che definire difficile sarebbe un eufemismo, ma con una forza d’animo tale da renderla un’eroina dei nostri tempi. Dopo tanto dolore, Gessica sta vivendo finalmente una fase d’oro e si prepara a vivere il giorno più felice della sua vita insieme al fidanzato Filippo Bologni.

Un amore a prima vista che è cresciuto nel tempo, culminato in una proposta di nozze che lo scorso novembre ha emozionato tutti. Filippo aveva organizzato (quasi) tutto nei minimi dettagli per chiedere la mano della sua dolce metà, regalandole un momento da sogno, come la scena di una commedia romantica. E la risposta era stata un gigantesco Sì, tra lacrime di gioia e baci di puro amore.

Parlando ai ragazzi di Amici, la Notaro ha svelato un dettaglio che ancora non conoscevamo. Sapevamo che le nozze si sarebbero celebrate entro la fine del 2023, come la coppia aveva confermato a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, ma adesso c’è la data ufficiale: “Il 18 settembre mi sposo con il principe azzurro“, ha annunciato con grande emozione e con un sorriso che ripaga di qualsiasi sofferenza.

Il discorso motivazionale ad “Amici”

Gessica Notaro era giovanissima quando una “persona sbagliata” ha provato a distruggere la sua vita. Quel volto, che ancora oggi porta i segni dell’acido, per un attimo ha perso la sua luce: Gessica aveva un sogno e sin da piccola sapeva che il canto e la danza sarebbero stati il centro della sua esistenza. “Agli occhi della gente la mia vita sembrava distrutta – ha detto ai ragazzi di Amici – ma io non ho mai smesso di crederci. Ed è così che oggi ho realizzato il mio sogno e ancora di più”.

“Non so se conoscete la mia storia fino in fondo – ha proseguito -. Un po’ di anni fa, ho avuto una storia di qualche anno con una persona sbagliata ma ero molto giovane per capirlo e soprattutto molto ingenua. La mia vita è cambiata e ho dovuto fare i conti inizialmente con un volto che non riconoscevo allo specchio. Sin da subito, però, ho riconosciuto la mia voce e questo mi ha aiutato tantissimo. (…) Ho iniziato a fare i vocalizzi in ospedale. Sembravo una pazza ma questo mi teneva serena, ricollegata com me stessa. Poi è stato tutto in discesa”.

Gessica Notaro non si è mai arresa, neanche quando tutte le persone intorno a lei credevano che non ce l’avrebbe fatta. Di quel terribile giorno porta i segni sul viso e sul cuore, ma ha risanato le sue cicatrici. Il suo discorso ha colpito i ragazzi di Maria De Filippi e non poteva essere altrimenti: da giovani capita spesso di lasciarsi abbattere dalle inezie, oppure dare troppo peso a chi si erge a giudice delle nostre vite. Da giovani può capitare di avere sogni e aspirazioni, ma di incontrare qualcuno che li schiacci come si fa con un insetto fastidioso. Ed è lì che bisogna trovare la forza.

“Per una mela marcia non possiamo rovinarci la vita. Altrimenti gli diamo esattamente quello che vuole”. Parole sante.

La performance ad alto tasso di seduzione

Le parole di Gessica hanno emozionato e colpito gli allievi di Amici e il pubblico, ma a sorprendere è stata anche la sua inaspettata performance ad alto tasso di seduzione. Finalmente è riuscita a realizzare il suo sogno (aveva fatto il provino per Amici nel 2010, tra l’altro) e oggi la sua voce è riuscita a entrare nelle case di tante persone, proprio come auspicava.

Il ritmo latino le scorre nel sangue, la sua voce incanta al primo ascolto e le sue movenze nel bellissimo abito rosso fuoco durante il daytime sono un inno alla vita, nel senso più puro del termine. Gessica ce l’ha fatta e sì, è un esempio per tutti.