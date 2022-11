Un “Sì” tra gli ostacoli: Gessica Notaro sposa Filippo Bologni. La proposta a Fieracavalli

Fonte: IPA Gessica Notaro e Filippo Bologni

Gessica Notaro e Filippo Bologni presto sposi. A fare da sfondo alla proposta di matrimonio non poteva che essere la Fieracavalli di Verona, dov’è stato amore a prima vista per i due nel 2019: “Non è stato difficile per me fidarmi di lui. Questo è amore vero ed è una cosa bellissima”.

Gessica Notaro: la proposta di matrimonio

Tutto è avvenuto come in un film, con Gessica Notaro che ha visto il suo Filippo Bologni inginocchiarsi dinanzi a lei. Anello pronto e sorriso smagliante. Un gesto seguito rapidamente dalle lacrime di commozione di lei. Il tutto si è svolto pochi minuti prima dell’inizio del Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition, con il campione pluripremiato che non ha mostrato alcuna esitazione o timidezza. Sa bene cosa voglia dire per lui Gessica Notaro e vuole che faccia parte della sua vita per sempre.

È giunto il sì che ha fatto emozionare i presenti, ma soprattutto i diretti interessati, che potranno iniziare a breve a programmare le loro nozze da favola. Come detto, questa storia d’amore ha avuto inizio proprio nella cornice di Fieracavalli a Verona. Nel 2019 lei era testimonial dell’evento e, dopo averlo brevemente intervistato, ha sentito nascere una certa sintonia. Sensazione condivisa, con la passione per i cavalli che ha creato un terreno comune per iniziare a conoscersi meglio. Gessica è così tornata in sella, ritrovando un amore che affonda le radici nella sua infanzia, quando adorava follemente i cavalli andalusi.

Nel video, diventato ormai virale, si vede la futura sposa del tutto ignara e sorpresa dal fatto che di colpo il microfono venga passato proprio al suo Filippo. Un’intervista diversa da solito, viene detto, dal momento che la domanda stavolta spetta al campione.

La proposta è seguita da un immediato abbraccio. I due si tengono stretti, per poi baciarsi. Le viene passato il microfono ma l’emozione ha la meglio: “Sono senza parole. Comune è sì”. L’emozione è palpabile e lei non smette di ricercare il suo futuro marito, baciandolo e stringendolo a sé.

Gessica Notaro e Filippo Bologni: la storia d’amore

Intervistata tempo fa da Silvia Toffanin a Verissimo, Gessica Notaro ha parlato del suo dramma ma anche dell’amore profondo per il suo Filippo Bologni. Un sentimento che le ha ridato il sorriso dopo il dramma vissuto: “Quello di prima non era amore. Questo lo è e non c’è da avere paura”.

Per quanto sorprendente, ha sottolineato come non sia stato complicato fidarsi di Filippo. Nella prima fase si poteva parlare di una bella amicizia, sfociata poi in amore. Un sentimento festeggiato anche sui social. I suoi fan ricordano lo scatto che li vedeva abbracciati e felici, con il post: “Il vero potere di un uomo sta nella dimensione del sorriso della donna che ha accanto”.

Un altro tassello della nuova vita di Gessica Notaro è stato aggiunto. Il tutto dopo la sentenza della Cassazione nei confronti dell’ex che l’ha aggredita con l’acido. Confermata per lui una pena a 15 anni, 5 mesi e 15 giorni di reclusione. Nessuna attenuante generica riconosciuta. Un segnale importante, ha raccontato la donna, che potrà avere un peso in altri casi del genere.