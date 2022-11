Come si sono conosciuti Gessica Notaro e Filippo: a “Verissimo” il sogno di un figlio

A Verissimo si racconta una coppia bellissima che, unita dalla passione per l’equitazione, presto convolerà a nozze: Gessica Notaro e Filippo Bologni. Dopo la romantica proposta a Fieracavalli, la modella e il campione di salto ostacoli ripercorrono ai microfoni di Silvia Toffanin la loro romantica storia d’amore. Dalla loro iniziale amicizia al primo importante passo di lui, che ha saputo conquistarla e portarla a ricredere nell’amore. Ora la coppia sogna in grande e, dopo il matrimonio, in futuro vorrebbero costruire una famiglia.

Gessica Notaro e Filippo Bologni: il primo incontro a Fieracavalli

Fieracavalli è il luogo del cuore di Gessica Notaro e Filippo Bologni. Galeotta fu la manifestazione fieristica interamente dedicata all’equitazione, passione che hanno in comune, nella quale nel 2019 si sono conosciuti e che quest’anno è stata palcoscenico di una romantica proposta di matrimonio. La coppia, ospite oggi pomeriggio nel salotto di Verissimo, racconta a cuore aperto la loro storia d’amore, dalla prima conoscenza al sogno di un figlio.

Il 2023 sarà l’anno del loro matrimonio, dopo che il campione di equitazione ha chiesto la mano alla sua Gessica: “La proposta non era programmata, ho deciso pochi minuti prima, volevo sentire il momento. Ho aspettato all’ultimo, me la sentivo, chiaramente avevo già organizzato prima la ricerca e la creazione dell’anello, e così è stato”.

Gessica Notaro è tornata a credere nell’amore dopo la violenza vissuta in passato, e l’ha fatto grazie al suo Filippo: “Che lui abbia la parvenza di un principe azzurro mi sembra abbastanza ovvio. Si potrebbe pensare che siano tante cose, ma quello che di più mi ha conquistata di lui è la sua intelligenza. Poi è questo nel tempo che fa la differenza. Conviviamo da due anni e abbiamo sempre qualcosa di cui parlare, ci divertiamo moltissimo, quando abbiamo difficoltà riusciamo a compensarci, quindi siamo molto in equilibrio“.

Il futuro della coppia, tra il matrimonio e il sogno di un figlio

Da quel fatidico 2019, anno in cui si sono conosciuti, Gessica Notaro e Filippo Bologni hanno stretto una profondo legame presto sfociato in amore, come racconta il campione: “In realtà è nato tutto da una grande amicizia. Dopo che ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato a scriverci sui social e siamo diventati i principali confidenti l’uno dell’altra. Man mano è scoccata la scintilla in maniera molto naturale”. E, ai microfoni di Silvia Toffanin, aggiunge: “Aprirci per noi è molto facile, anzi credo che Gessica sia la prima persona al mondo che mi ha fatto veramente aprire“.

Gessica Notaro, dal canto suo, ad oggi ringrazia se stessa per essersi gettata a capofitto in questa storia d’amore: “Lui è stato più sveglio di me, perché probabilmente mi ero resa conto che aveva preso un’altra piega. Probabilmente lo negavo a me stessa, ma quando ho visto lui così deciso ho detto: ‘Ci sono’. E ne è valsa la pena“.

Ora per la coppia è tempo di pensare al matrimonio, che verrà celebrato entro la fine del 2023. Ma tra i progetti del futuro c’è anche quello di costruire una famiglia insieme, con il sogno di un figlio. “Ogni tanto ne parliamo – spiega la Notaro – ma penso sia una cosa che succederà più avanti. Noi adesso siamo concentratissimi sulla nostra vita quotidiana. Già è un sogno concretizzare il matrimonio e sicuramente, quando sarà il momento, ci sarà anche il resto”.