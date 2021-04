Gessica Notaro si racconta: “Quando mi guardo allo specchio mi piaccio”

editato in: da

Gessica Notaro si racconta, con forza e coraggio, come sempre, svelando il modo in cui, a poco a poco, si sta riappropriando del suo volto. Grazie a una serie di delicate operazioni, l’ex concorrente di Ballando con le Stelle, sta vedendo ricomparire i suoi lineamenti scomparsi dopo quella terribile sera di quattro anni fa in cui l’ex Edson Tavares la aggredì. “Nell’operazione laser, il dottor Brunelli è andato a scolpire quella maschera che porto da quattro anni, per far riemergere il mio viso, che è rimasto intrappolato sotto – ha rivelato a FanPage -. Ho visto ricomparire la mia narice destra ed è bellissimo, è una grande soddisfazione”.

“Ricordo che la sera dell’aggressione chiesi a Dio di lasciarmi almeno la vista – ha svelato -. Gli dissi: “Toglimi la bellezza, però lasciami gli occhi per guardare il mondo perché per me è la priorità”. In quel momento, ero pronta a perdere il mio volto. Però è bello vedere ogni giorno che qualcosa migliora. Forse chi non ha vissuto ciò che ho vissuto io, non lo può capire fino in fondo, ma per me guardarmi allo specchio e vedere una narice è un sogno, è incredibile. Adesso sto fantasticando sul resto”.

Nei prossimi mesi, Gessica dovrà sottoporsi a nuovi interventi, ma, come ha sempre fatto, non ha paura e guarda al futuro con speranza e determinazione. “Il 13 aprile il dottore opererà sul contorno della bocca, dove ho delle cicatrici – ha svelato -. Sarà pazzesco. Poi occorrerà intervenire sulla narice sinistra, sulle palpebre, dovrò fare il trapianto di cornea. Di lavoro ce n’è, ma francamente non ci penso. Io mi godo la vita e quando mi guardo allo specchio mi piaccio”.

Oggi Gessica Notaro è diventata un simbolo e un esempio per tante donne che subiscono la violenza e non trovano la forza di reagire, portando avanti una battaglia importante. Accanto a lei da qualche tempo c’è il fidanzato Filippo Bologni, conosciuto grazie alla passione comune per i cavalli. “L’amore è bello, fa star bene, rende felici – ha detto, svelando di essere tornata ad amare nonostante il suo passato doloroso -. È una cosa totalmente diversa, perché averne paura? Nonostante tutto, vivo ancora nel mondo di Walt Disney, credo nei sogni e nel principe azzurro. Comunque cerco sempre di evitare il paragone tra la bella relazione che sto vivendo e i fatti di cronaca nera che mi riguardano. Non voglio portare quell’ombra nella mia nuova vita. Cerco di separare le due cose”.