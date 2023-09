Matrimonio Gessica Notaro: il segreto del suo abito da sposa

Gessica Notaro ha scelto Venaria Reale come location per il suo matrimonio con Filippo Bologni. Un luogo magico, circondato da un incantevole giardino. Neanche la pioggia è riuscita a rubarne l’atmosfera d’incanto. Una cerimonia organizzata nei minimi dettagli.

Gessica Notaro: il segreto del suo look da sposa

Aspettando di vedere qual è stato l’abito scelto dall’imprenditrice per le sue nozze, iniziamo a sognare sapendo quali sono i segreti del suo look da sposa. Gessica Notaro ha scelto veri professionisti di matrimoni. La buona riuscita del suo beauty è stata affidata a Orazio Tomarchio, fondatore de La Truccheria Cherie. Si tratta di un brand specializzato in make up per spose.

Per quanto riguarda invece la sua acconciatura, Gessica Notaro si è affidata al parrucchiere dei vip, Federico Fashion Style. L’abito invece è di Atelier Emé.

Il matrimonio di Gessica Notaro e Filippo Bologni

Gessica Notaro e Filippo Bologni hanno detto sì nella sontuosa Reggia di Venaria Reale, in provincia di Torino, alla presenza di ben 500 invitati. Il motivo di questa scelta è presto detto: “Nel 2019 sono stata madrina del ballo delle debuttanti e mi sono innamorata di questa dimora pazzesca – ha raccontato Gessica a Chi – È la location da favola per eccellenza, io e Filippo sognavamo un matrimonio disneyano dove includere anche i nostro amati cavalli”. La coppia ha optato per il rito civile.

Gli sposi hanno inoltre chiesto agli ospiti di evitare regali in favore di una donazione alla Fondazione Puzzilli, in sostegno del progetto Agata a favore delle donne vittima di violenza. Un progetto che vede impegnata in prima linea Gessica Notaro che, dopo l’aggressione con l’acido subita nel 2017 dal suo ex Edson Tavares, ha aiutato tantissime donne vittime di violenza.

Filippo Bologni è l’uomo che ha ‘stravolto’ la vita di Gessica: “Prima di lui probabilmente non sono mai stata innamorata fino in fondo. Ma quando arriva la persona della tua, lo senti”, ha ammesso l’ex concorrente di Ballando con le Stelle. Nelle sue precedenti relazioni invece “quando mi parlavano di matrimonio sono sempre fuggita”. A Filippo invece ha detto subito sì “ed è stato bellissimo. Abbiamo un rapporto molto giocoso, siamo innamorati, siamo complici e ci divertiamo insieme”.

Chi è Filippo Bologni, il marito di Gessica Notaro

Filippo Bologni, 29 anni (5 meno di Gessica Notaro), è campione italiano di equitazione nella specialità del salto a ostacoli. Carabiniere, ha la passione per i cavalli fin da quando era bambino: ha cominciato a gareggiare all’età di 8 anni e a 12 ha partecipato al suo primo Campionato Europeo. Ha vinto per bene sei volte il campionato mondiale di salto a ostacoli, per due i Campionati italiani Assoluti Pony e per tre i Campionati italiani Young Riders.

Il primo incontro tra Filippo Bologni e Gessica Notaro è avvenuto nel 2019, alla Fieracavalli di Verona, dove poi lo sportivo ha fatto la romantica proposta di matrimonio alla sua dolce metà nell’autunno 2022. “Io e Filippo ci siamo incontrati un giorno in cui io facevo da testimonial e lui era stato chiamato da campione perché aveva vinto una gara di Coppa del Mondo”, ha raccontato la Notaro per poi aggiungere: “A un certo punto mi dice: perché non salti? E io: ma dove vado con un occhio coperto? I nostri limiti sono nella nostra testa, mi ha risposto lui. Aveva ragione”.

L’amore tra Filippo e Gessica è sbocciato dopo una lunga amicizia, come confidato da entrambi a Verissimo: “Tutto è nato da una grande amicizia. Abbiamo iniziato a scriverci sui vari social per qualche mese, poi siamo diventati i principali confidenti l’uno dell’altra. Dopo circa 6-8 mesi dalla nostra conoscenza, è scoccata questa scintilla in maniera molto naturale”.

“Siamo due persone molto sensibili e poco dopo l’inizio della nostra relazione abbiamo iniziato a parlare delle nostre difficoltà e sensazioni. Aprirci insieme è molto semplice, credo che Gessica sia stata la prima a farmi aprire”, ha raccontato Filippo Bologni.