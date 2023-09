Gessica Notaro, tutto pronto per le nozze: i dettagli del matrimonio con Filippo Bologni

Fonte: IPA Gessica Notaro e Filippo Bologni presto sposi

Fiori d’arancio per Gessica Notaro, pronta a sposarsi con Filippo Bologni, campione di equitazione che le ha fatto ritrovare la serenità, il prossimo 18 settembre. La coppia sta per coronare il suo sogno d’amore, dopo tre anni di relazione: i due l’hanno annunciato sulle pagine del settimanale Chi, dove hanno anche svelato i dettagli del loro matrimonio.

Gessica Notaro presto sposa: i dettagli delle nozze

È tutto pronto per le nozze di Gessica Notaro, che sposerà il suo Filippo il 18 settembre. La showgirl e attivista realizzerà il suo sogno d’amore con il campione di equitazione, che tre anni fa ha conquistato il suo cuore, abbattendo ogni resistenza e riuscendo a regalarle quella serenità che tanto desiderava.

A Verissimo, proprio qualche tempo fa, aveva parlato di quel sentimento che era riuscita a ridarle il sorriso dopo il dramma che ha investito la sua vita, quando il suo ex l’ha sfigurata con l’acido: “Quello di prima non era amore. Questo lo è e non c’è da avere paura”.

Gessica ha svelato i dettagli del suo matrimonio sulle pagine di Chi: mancano ormai pochi giorni alle sue nozze da sogno, che si svolgeranno a Venaria Reale, a pochi passi da Torino, uno dei luoghi più romantici della città. Una location splendida quella scelta per suggellare il loro amore, un edificio monumentale che si estende per 80 mila metri quadrati con 60 ettari di giardino.

Cinquecento gli ospiti attesi per la cerimonia, un grande festeggiamento per celebrare un amore altrettanto importante: “Dalla sofferenza ho imparato a sognare in grande“, ha confessato sulle pagine del settimanale di Alfonso Signorini.

Ovviamente massimo riserbo sull’abito da sposa, che resterà una sorpresa fino al 18 settembre: non ci resta solo che attendere per vedere Gessica Notaro più bella che mai, vestita di bianco e pronta a cominciare una nuova vita al fianco del suo Filippo.

Gessica Notaro e Filippo Bologni, la loro storia d’amore

Una coppia da sempre unita dalla passione per l’equitazione: Gessica Notaro e Filippo Bologni si sono conosciuti nel 2019 alla Fieracavalli di Verona, e da allora non si sono più lasciati. Un amore a prima vista, che li ha portati ben presto a convivere e a lasciarsi travolgere da un sentimento puro e autentico, quello di cui la showgirl aveva bisogno dopo tanto dolore.

“Non è stato difficile per me fidarmi di lui. Questo è amore vero ed è una cosa bellissima”, aveva raccontato. La romantica proposta di matrimonio è arrivata nel 2022, proprio nella cornice di Fieracavalli, dove la loro storia d’amore aveva avuto inizio.

“La proposta non era programmata, ho deciso pochi minuti prima, volevo sentire il momento. Ho aspettato all’ultimo, me la sentivo, chiaramente avevo già organizzato prima la ricerca e la creazione dell’anello, e così è stato”, aveva confessato Bologni nel salotto di Silvia Toffanin.

I due sono pronti per convolare a nozze, ma nei loro progetti futuri c’è anche un figlio: “Ogni tanto ne parliamo ma penso sia una cosa che succederà più avanti. Noi adesso siamo concentratissimi sulla nostra vita quotidiana. Già è un sogno concretizzare il matrimonio e sicuramente, quando sarà il momento, ci sarà anche il resto”.