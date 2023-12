Gessica Notaro recupererà la vista dall’occhio sinistro: “Un miracolo”

Fonte: IPA Gessica Notaro e Filippo Bologni, le foto delle nozze da film Disney

È un periodo di grande gioia per Gessica Notaro che, dopo il matrimonio da sogno con Filippo Bologni, sta per recuperare la vista dall’occhio sinistro. L’attivista si sottoporrà infatti a un delicato trapianto di cornea, del quale però non si conosce la data. Una grande speranza per lei, che può iniziare ad assaporare la gioia di abbandonare la benda che l’accompagna da 7 anni e seguita alla serie di interventi che si sono resi necessari dopo l’aggressione con l’acido del suo ex Edson Tavares, condannato a 15 anni di carcere.

Perché Gessica Notaro porta la benda sull’occhio sinistro

La data non è ancora stata fissata ma è abbastanza certo che dopo il recupero totale Gessica Notaro possa tornare a vedere dall’occhio sinistro, che oggi copre con una benda, compromesso irrimediabilmente dopo l’aggressione subita nel 2017 e che l’ha completamente trasfigurata. Lei non si è mai nascosta, neanche nei momenti immediatamente successivi al dramma, facendosi portavoce di un messaggio importantissimo e che oggi è diventato il centro della sua battaglia contro la violenza di genere.

“Ne ho parlato molte volte in questi anni con il mio medico oculista Luca Cappuccini che mi segue da quando sono stata aggredita. Mi ha sempre consigliato bene e abbiamo deciso che avremmo fatto l’operazione quando, secondo lui, sarebbe stato il momento giusto – ha raccontato Gessica Notaro a DiPiù – i tempi non sono ancora maturi. Ciò che importa è che questo momento sia arrivato. Mi sento una miracolata“. L’intervento da programmare sarebbe il secondo, dato che si era già sottoposta a un’operazione nel 2019.

Un passo in più verso la riconquista di una vita normale, che sta vivendo grazie alla vicinanza di suo marito, Filippo Bologni, che le ha permesso di voltare pagina e lasciar andare il passato, che l’ha segnata, ma che oggi non la condiziona. Sono passati 7 anni dall’aggressione, Edson Tavares è stato condannato e a lei non resta che guardare avanti con fiducia.

La nuova vita con il marito Filippo Bologni

“Quel giorno il destino ha voluto che lui, che è un campione, sia stato chiamato perché aveva vinto una gara di coppa del mondo e io, che in quel momento ero testimonial, per dire due parole. A un certo punto mi dice: Ma non perché non salti? Io non monto da vent’anni. Ma saltare. E dove vado con un occhio coperto? E lui: ‘I nostri limiti sono nella nostra testa’. Sono arrivata a saltare 20 metri”, ha raccontato Gessica Notaro su suo marito Filippo Bologni, che ha sposato a settembre con una cerimonia da favola alla Reggia di Venaria.

“La chirurgia estetica mi ha aiutata”, ha detto, ma è stata certamente la sua forza d’animo a farla reagire e accelerare il processo di guarigione, avvenuto dopo un percorso difficilissimo che ha testimoniato sui social e in tv, dove ha coinvolto il pubblico che col tempo ha imparato ad amarla. La strada è ancora lunga, lei non si arrende, ma oggi c’è una speranza in più ed è quella di recuperare completamente la vista dopo l’aggressione tremenda del 2017.