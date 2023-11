Il ballerino spagnolo Rafael Amargo è finito in manette per traffico di stupefacenti: aveva partecipato a "Ballando con le stelle"

Rafael Amargo è stato arrestato per traffico di stupefacenti. Conosciuto in Italia per aver partecipato a Ballando con le stelle come giurato, al fianco di Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, il ballerino di flamenco è stato fermato con l’accusa di traffico di droga e ora si trova detenuto presso il carcere di Soto del Real, a Madrid, in attesa di essere sottoposto a processo. Rischia nove anni di reclusione.

Arrestato ex giurato di Ballando con le stelle, perché è famoso in Italia

Rafael Amargo, ballerino noto in tutto il mondo, è stato fermato dalle Forze dell’Ordine a seguito di una perquisizione del suo appartamento. La Polizia ha quindi trovato 100 grammi di metanfetamina, 40 grammi di ketamina e tre bottiglie di popper, oltre a 6000 euro in contanti. L’artista è stato trasferito in carcere perché avrebbe più volte violato l’obbligo di firma a cui era sottoposto in vista del processo che sarà celebrato ad aprile 2024. “Il tribunale ritiene che sussista un rischio di fuga”, rende noto El Pais.

Volto conosciuto in Italia per aver partecipato a Ballando con le stelle di Milly Carlucci, è stato anche un concorrente di Pechino Express dove ha gareggiato in coppia con Olfo Bosè (Gli Estrellas), nipote di Miguel, nel 2017. La sua esperienza all’interno del programma di Rai1 era stata comunque breve. È stato infatti giurato per due anni, nel 2013 e nel 2014, prima di essere sostituito da Selvaggia Lucarelli che è in carica dall’undicesima edizione dello show del sabato sera.

Nel 2020, quindi tre anni dopo la sua partecipazione a Ballando con le stelle, Rafael Amargo viene arrestato a Madrid con l’accusa di traffico di droga. Il ballerino è stato prelevato dalla Polizia il 1° dicembre 2020 durante le prove del suo ultimo spettacolo al Teatro La Latina di Madrid insieme alla sua compagna e al suo produttore, anche loro coinvolti nella vicenda.

Chi è Rafael Amargo

Classe 1975, Rafael Amargo è parente del poeta e drammaturgo spagnolo Federico García Lorca. Nasce come ballerino di flamenco ma, negli anni, approfondisce i suoi studi e, grazie al lavoro svolto presso la scuola di Martha Graham, si avvicina alla danza contemporanea. Dopo i primi spettacoli incentrati sul ballo, si appassiona alle produzioni audiovisuali e porta sul palco qualcosa di completamente personale, riuscendo a far convivere stili di ballo e di musica molto diversi fra loro.

Noto e amatissimo in Spagna come artista di prim’ordine, ha condotto tournée di successo negli Stati Uniti ma la sua carriera inizia a scricchiolare nel 2007 dopo aver ricevuto numerose critiche per la direzione artistica del galà finale del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Successivamente, è diventato un personaggio televisivo e ha preso parte a diverse trasmissioni. In Francia è stato giurato di Star Academy, mentre in Spagna è stato concorrente di Expediciòn imposible, oltre a comparire con un cameo nella serie tv – poi trasmessa su Italia Uno – Paso Adelante. In Italia è stato giurato di Ballando con le stelle per due edizioni – 2013 e 2014 – e ha partecipato a Pechino Express sotto la conduzione di Costantino Della Gherardesca.