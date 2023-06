Penelope Cruz incanta con un mini abito nero in pelle

Un look da vera dark lady: Penelope Cruz abbandona le tinte pastello spesso sfoggiate sui red carpet in favore di un audace total black. La diva spagnola è infatti arrivata a Biarritz, in Francia, come ospite d’onore del Festival del Cinema Internazionale Nouvelles Vague fasciata in un mini abito nero in pelle. E, ovviamente, gli occhi erano tutti per lei.