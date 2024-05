Fonte: Getty Images Sam Phillips

La terza stagione di Bridgerton è arrivata su Netflix il 16 maggio 2024; numerose le new entry della serie, tra cui l’affascinante Sam Phillips, che veste i panni di Lord Debling. Inglese doc, è figlio del regista Nic Phillips, e nel 2022 è arrivata la conferma di new entry nel cast della serie in costume targata Netflix con Shondaland. L’Upper London cade sin da subito ai piedi dell’affascinante Lord Debling, ma chi è l’attore Sam Phillips? Scopriamo tutto su di lui.

Sam Phillips, chi è Lord Debling in Bridgerton: debutto e carriera

Nato il 31 maggio 1984 in Inghilterra, Sam Phillips conduce una vita lontana dai riflettori, nonostante il lavoro e nonostante sia “figlio d’arte”: suo padre è il regista televisivo Nic Phillips. Si è diplomato alla Guildhall School of Music and Drama, e il debutto è avvenuto nel 1999 con uno show, ovvero Starting Out. Un ruolo minore, che tuttavia gli ha permesso di costruire una carriera di rispetto nel corso del tempo.

Il debutto è stato solamente un trampolino di lancio per l’attore, che si è fatto conoscere in Late Night Shopping, Little Miss Jocelyn, Barbara e My Family, oltre che nel film Micro Men. Ha preso parte anche al corto Half Hearted. Ma questi sono solamente alcuni pezzi che vanno a comporre la sua carriera. Non ultimo, tra il 2019 e il 2022, lo abbiamo visto su Netflix, esattamente in The Crown, dove ha interpretato Stephen Chambers, dignitario della Corte. Sono diversi anche i progetti teatrali, come in The History Boys, Molto rumore per nulla e Inherit The Wind. In quest’ultima produzione, ha recitato al fianco di Kevin Spacey. Non solo attore, in ogni caso: ha anche diretto uno short film, ovvero The Broken Meats.

Il ruolo in Bridgerton 3

Fonte: Ufficio Stampa Netflix

Lo abbiamo intravisto nel trailer della terza stagione di Bridgerton, e ora che sono usciti i primi quattro episodi ne abbiamo apprezzato le doti: è lo spasimante di Penelope Featherington (Nicola Coughlan). In questa serie interpreta un nobile geniale, e i suoi interessi sono certamente insoliti: ricchezza e titolo nobiliare gli conferiscono un fascino da non sottovalutare. “Lord Debling è visto come un outsider. Vive ai margini della società, e in questa stagione è alla ricerca di un incontro d’amore; sta cercando qualcuno che va controcorrente, qualcuno che è un po’ disordinato. Un outsider come lui. E la trova in Penelope”, ha spiegato l’attore.

Vita privata e curiosità

Nonostante sia un volto noto, Sam Phillips è decisamente fuori dal “radar” dei tabloid, e conduce una vita privata molto riservata. Sappiamo che potrebbe essere stato legato sentimentalmente a Bessie Carter, che in Bridgerton è Prudence Featherington, la sorella di Penelope: hanno preso spesso parte ai red carpet insieme alla famiglia di lei. I suoi genitori, del resto, sono Imelda Staunton e Jim Carter. Sam Phillips ha anche un figlio, di cui non si conosce il nome, avuto da una precedente relazione. Legatissimo ai genitori, è molto attivo su Instagram, dove perlopiù condivide foto legate al suo lavoro. Sostiene la ricerca sul cancro, dopo la malattia del papà, il regista Nic Phillips.