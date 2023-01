Paris Hilton è diventata mamma: il racconto sulla gravidanza surrogata

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2023

Conosciuta come una delle ereditiere più famose al mondo, indimenticabile negli show televisivi e per le sue amicizie – celebre quella con Britney Spears, ma anche con Lindsay Lohan – Paris Hilton è diventata mamma per la prima volta. Lo ha annunciato su Instagram, condividendo la foto delle sue mani intrecciate a quelle del figlio. “Non ci sono parole per esprimere quanto tu sia già amato”, ha scritto nella didascalia, aggiungendo anche un cuoricino blu.

Paris Hilton è mamma: l’annuncio su Instagram

Si è sposata con Carter Reum nel 2021 con una cerimonia meravigliosa. Alla loro famiglia mancava solo di raggiungere il loro sogno: un figlio. La Hilton, dopo le nozze, infatti, aveva parlato della possibilità di allargare la famiglia. Inizialmente, durante la pandemia, avevano cercato di concepire mediante la fecondazione in vitro. Ma non avevano mai escluso di ricorrere anche ad altri metodi.

“È sempre stato il mio sogno essere madre e sono così felice che io e Carter ci siamo trovati e abbiamo deciso insieme di diventare genitori”, una dichiarazione d’amore in piena regola. “Siamo così entusiasti di formare la nostra famiglia insieme e i nostri cuori stanno esplodendo d’amore per il nostro bambino”.

Sulla fecondazione in vitro, la Hilton ha spesso detto la sua opinione: “La fecondazione in vitro è sempre un’esperienza, ma siamo così fortunati ad avere molti embrioni sani pronti e in attesa di far parte della nostra famiglia”. Nonostante lo stile di vita – la Hilton viaggia spesso per lavoro e non è quasi mai a casa – ha ammesso che nulla la entusiasmava più di diventare mamma nel 2023. E adesso ha coronato finalmente il suo sogno.

La nascita del figlio mediante madre surrogata

L’annuncio della maternità surrogata è arrivato (quasi) all’improvviso. A E.T. una fonte vicina alla famiglia ha svelato: “Paris Hilton e Carter Reum hanno dato il benvenuto a un bambino tramite madre surrogata. Paris è incredibilmente felice e ha sempre sognato di diventare mamma. I suoi amici e la sua famiglia sono entusiasti per lei e sanno che sarà la mamma migliore”.

Come si chiama il figlio di Paris Hilton: il possibile omaggio all’Italia

Secondo quanto condiviso dai media americani, la Hilton e Reum hanno dato il benvenuto a un maschietto. Per il momento non si conosce ancora il nome. Tuttavia, l’ereditiera aveva parlato della possibilità di chiamare i suoi figli London o Milan nel corso di una intervista.

“In mente ho già i nomi che potrei dare ai miei bambini. La femmina la chiamerò London e il maschio Milan. Questo in onore alle mie due città del cuore. Mi piace che ci sia un significato. Il mio compagno è d’accordo e non potrei desiderare di meglio. Ho trovato la persona giusta, lui mi supporta in tutto. Non vediamo l’ora di creare la nostra famiglia e dedicarci a questo”.

La storia d’amore con Carter Reum

Si conoscono da oltre 16 anni, nonostante si siano sposati solo nel 2021. La proposta di matrimonio è arrivata dopo circa un anno dall’inizio della relazione: profondamente innamorati, la Hilton non ha mai nascosto di aver trovato la sua anima gemella, il suo porto sicuro, arrivando a definire Reum come il suo “Principe Azzurro”. La cerimonia delle nozze si è svolta a Bel Air, nella tenuta, e la Hilton indossava un abito firmato da Oscar de la Renta.