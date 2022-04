Brooklyn Beckham cambia nome dopo le nozze con Nicola Peltz: la scelta moderna

David Beckham, il regalo extralusso per le nozze di Brooklyn e Nicola Peltz

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz hanno confermato il cambio di nome dopo le nozze. Una scelta moderna, che rompe tutti gli schermi tradizionali. Non c’è nulla da dire sulla coppia, perché si amano davvero e si vede. Hanno scelto di sposarsi da giovani, di coronare il loro sogno d’amore, di iniziare una nuova vita insieme. Lo dimostra anche un ulteriore aspetto: Brooklyn Beckham ha deciso di prendere (anche) il cognome di sua moglie.

Brooklyn Beckham cambia nome: ora è anche un Peltz

Ad ufficializzare il nome è stato proprio il figlio di David e Victoria Beckham: ora sarà conosciuto come Brooklyn Joseph Peltz Beckham, mentre sua moglie sarà Nicola Peltz Beckham. Il tutto è stato comprovato anche sui profili ufficiali Instagram: “Sono così felice che tu sia un Peltz“, ha scritto Nicola, sostenendo la scelta del marito, quanto mai moderna. Naturalmente, Brooklyn ha anche cambiato nome sul social.

Generalmente, è la moglie ad assumere il cognome del marito. Tuttavia, Brooklyn e Nicola sono estremamente moderni, giovani, attenti alle tematiche attuali. Perché solamente la Peltz avrebbe dovuto prendere il cognome Beckham dopo il matrimonio? D’ora in avanti, entrambi saranno conosciuti e presentati con il doppio cognome. E non è un caso, perché Brooklyn ha sempre compiuto scelte d’amore in grande stile per la sua Nicola.

I tatuaggi che Brooklyn ha dedicato a Nicola

Brooklyn ha in realtà diversi tatuaggi che lo legano in modo profondo alla sua novella sposa. Ha scelto di farsi tatuare il nome della nonna di lei: un regalo per i 27 anni compiuti dalla ragazza. La nonna di Nicola era venuta a mancare il 9 gennaio del 2020. Un dono di certo speciale, ma al contempo poco comune: eppure, non è l’unico tatuaggio che il figlio di Beckham ha dedicato a Nicole.

Sotto la nuca, infatti, ha scelto di tatuarsi gli occhi di sua moglie, oltre che la lettera che la Peltz ha scritto prima di sposarsi. “Leggi queste parole tutte le volte che hai paura. Voglio che sia sempre consapevole di quanto profondamente tu sia amato. Hai il cuore più gentile che abbia mai incontrato e spero di non trascorrere nella vita neanche un giorno senza il tuo amore”. Che dire, se non che sono una coppia da sogno?

Il regalo di nozze di David Beckham

La coppia si è sposata a Palm Beach il 9 aprile, e alle celebrazioni hanno preso parte alcuni tra gli artisti più importanti del mondo dello spettacolo e non solo: erano infatti presenti Eva Longoria, Serena Williams ma anche Gordon Ramsay. La cerimonia si è svolta in modo assolutamente sfarzoso, e super lussuoso è stato anche il dono che David ha scelto di elargire ai giovani sposi.

Una Jaguar vintage – ma modernizzata – dal valore di 500.000 mila dollari, che ha reso Brooklyn e Nicola felicissimi e con cui si sono subito mostrati il giorno successivo al “Sì”, in occasione del brunch organizzato a Palm Beach. Non possiamo che condividere e sostenere la loro decisione sul cognome: rimandano proprio il ritratto di una coppia moderna.