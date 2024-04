Met Gala 2024, svelati i primi ospiti: non solo Rihanna e Kendall Jenner. Cosa sappiamo

Fonte: Getty Images Rihanna e Kendall Jenner al "Met Gala"

Grande attesa per uno degli eventi più iconici e seguiti nel mondo della moda. Il Met Gala 2024, l’annuale evento di beneficenza che apre la mostra di moda del museo di New York, è alle porte, e chiunque spera di ottenere l’invito per poter sfoggiare incredibili e sorprendenti outfit a tema. Scopriamo data, possibili ospiti e tutto quello che c’è da sapere sull’evento.

“Met Gala 2024”, tema e quando sarà

L’edizione 2024 del Met Gala è programmata per il 6 maggio al Metropolitan Museum di New York. L’evento, come ogni anno, animerà le sale del Costume Institute del museo per celebrare la moda e ospitare grandi volti internazionali, aprendo le porte alla mostra Sleeping Beauties: Reawakening Fashion. Un allestimento vistabile dal 10 maggio al 2 settembre, con circa 250 capi di alta moda.

Strettamente legato al nome della rassegna anche il tema della serata: The Garden of Time, proprio come il racconto dello scrittore inglese J.G. Ballard, pubblicato nel 1962. Le celeb dovranno quindi lasciarsi ispirare dalla bellezza, dal tempo e dal rinnovamento per lasciare senza parole sul red carpet.

Il sito del Met Museum ha spiegato così il titolo della mostra: “Circa 250 capi e accessori che coprono quattro secoli saranno in mostra, visivamente uniti dall’iconografia legata alla natura, che servirà da metafora per la fragilità e l’effimerità della moda e un veicolo per esaminare i temi ciclici della rinascita e del rinnovamento. La mostra darà nuova vita a questi oggetti leggendari attraverso attivazioni creative e coinvolgenti progettate per trasmettere gli odori, i suoni, le trame e i movimenti degli indumenti che non possono più interagire direttamente con il corpo.”

“Met Gala 2024”, i possibili ospiti

Ancora un filo di mistero su quelli che saranno i nomi dei fortunati ad essere invitati al Met Gala 2024. Come sempre, la partecipazione all’evento avviene solo dopo aver ricevuto l’approvazione di Anna Wintour, organizzatrice della serata. Per partecipare, il costo del biglietto si aggira intorno ai 50mila dollari. Presenze sicure di questo Met Gala saranno sicuramente Zendaya, Chris Hemsworth, Bad Bunny e Jennifer Lopez, scelti come co-presentatori.

Page Six, grazie ad alcuni informatori, ha invece provato a stillare la lista dei primi nomi che potrebbero partecipare: tra questi Gisele Bündchen insieme al nuovo compagno Joaquim Valente, Rihanna, ormai di casa, ma anche Kendall Jenner: non è ancora chiaro se, insieme a lei, ci saranno anche le sorelle. La lista di indiscrezioni continua con Olivia Rodrigo, Uma Thurman, Sarah Pauslon e Cara Delevingne, ma anche new entry come Lily Gladstone e la star di The Bear Ayo Edebiri. Probabile anche la presenza di Barry Keoghan, dopo il suo incredibile successo in Saltburn.

Potrebbero invece non esserci Taylor Swift e il fidanzato Travis Kelce: secondo alcune fonti di TMZ, infatti, entrambi avrebbero ricevuto l’invito, decidendo però di non partecipare. Non è chiaro il motivo del rifiuto, ma la cantante ha in programma la ripresa del suo The Eras Tour, con una data a Parigi il 9 maggio, proprio tre giorni dopo il Met Gala. Nell’attesa di scoprire i motivi della sua assenza, non vediamo l’ora di scoprire le altre celebrità pronte a sfoggiare i loro outfit all’evento più atteso della primavera di New York.