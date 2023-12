Kendall Jenner e Bad Bunny: la timeline della loro relazione

Fonte: Getty Images Kendall Jenner e Bad Bunny

La storia d’amore tra Kendall Jenner e Bad Bunny potrebbe essere giunta al termine. Nonostante non ci sia una conferma da parte dei diretti interessati, alcuni rumors sostengono che la coppia abbia deciso di prendere strade diverse dopo soli dieci mesi di relazione. Ad aggiungere sospetti, poi, la mancanza di foto insieme sui loro canali social da ottobre e una strana didascalia scritta dalla modella sotto una delle sue foto di Instagram. Ripercorriamo le tappe della loro storia d’amore.

Timeline di Kendall Jenner e Bad Bunny: l’inizio della storia

I primi rumors sulla storia d’amore tra Kendall Jenner e Bad Bunny risalgono al 18 febbraio 2023. La top model e il rapper erano stati avvistati insieme mentre uscivano da un ristorante di Los Angeles insieme alla coppia di amici Hailey e Justin Bieber. Secondo una fonte di People, i due avevano iniziato a uscire da poco, dopo essere stati presentati da amici. La fonte, parlando delle sensazioni della modella nei confronti di Bunny aveva raccontato: “Le piace e si sta divertendo. È diverso dai ragazzi con cui è uscita in passato. È molto affascinante“.

Ad aprile 2023 le cose si sono fatte più serie. La coppia è stata avvistata insieme durante un romantico appuntamento a cavallo e, qualche giorno dopo, Kendall Jenner è stata vista al festival Coachella mentre ballava tra la folla sulle note della musica del rapper. Sempre secondo un insider, i due, nonostante non volessero annunciarsi come coppia ufficiale, hanno iniziato a prendere la cosa molto sul serio: “Sono molto carini insieme. Kendall è felice. Lui è un tipo divertente. Molto un gentiluomo e affascinante. Kendall non sta vedendo nessun altro“.

Timeline di Kendall Jenner e Bad Bunny: le prime apparizioni

Le prime vere conferme arrivano a maggio 2023. Durante la serata del Met Gala, i due non hanno sfilato insieme sul red carpet, ma sono stati avvistati insieme all’after party dell’evento.

Fonte: GETTY IMAGES

Una storia partita lentamente quella tra la modella e il rapper, che tra un appuntamento e una vacanza insieme, è diventata sempre più stretta. “Si stanno divertendo molto insieme e lei apprezza che lui vada d’accordo con tutti i suoi amici” ha detto la fonte. “Si completano a vicenda su così tanti livelli e lei si diverte a conoscerlo meglio ogni giorno”. Il 12 maggio i fan hanno potuto gioire per la loro prima vera foto insieme: seduti sul lato del campo alla partita di playoff dei Lakers a Los Angeles, intenti a godersi il match.

Fonte: GETTY IMAGES

Una conferma sempre più evidente arriva anche nell’autunno 2023, alla Settimana della Moda di Milano, in cui Jenner e Bunny hanno partecipato in prima fila alla sfilata Gucci primavera/estate 2024, per poi prendere parte alla campagna di Gucci Valigeria che con il claim “esplora l’intimità di viaggiare insieme” vede la coppia abbracciata e sorridente.

Una storia d’amore all’insegna della riservatezza

Che la loro storia sia finita o meno, una cosa è certa: Kendall Jenner e Bad Bunny sono sempre stati coerenti, volendo mantenere massima riservatezza sulla loro relazione. Lo hanno sempre fatto, sia sui social sia parlando con i media. In alcune interviste, in cui è stato chiesto loro come stava andando la loro relazione, Bunny ha risposto: “So che qualcosa verrà fuori. So che [la gente] dirà qualcosa. La gente sa tutto di me, quindi cosa mi resta da proteggere? La mia vita privata, la mia vita personale.”

Anche la Jenner non ha mai voluto commentare la loro relazione. A TMZ, quando iniziavano a impazzare i rumors, aveva detto: “Cerco di trovare l’equilibrio tra mantenere le cose private e sacre, [e] anche di non lasciare che la sfortunata frustrazione e lo stress di tutti coloro che cercano di entrarci mi impediscano di godermi il mio lato. Voglio fare tutto per fare le cose il più privatamente possibile perché penso solo che sia il modo più sano di affrontare le relazioni.” Staremo a vedere se i due vorranno confermare ufficialmente la loro rottura o se vorranno mantenere la loro linea di riservatezza.