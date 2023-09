TEST: Look anni 70, 80, 90 o 2K: quale è perfetto per te?

Fonte: 123rf

I creatori di moda seguono il loro estro e le loro intuizioni, ma non mancano di farsi ispirare dagli stili del passato. E se per loro è una professione, per noi può diventare un momento di divertimento e di scoperta. Già, perché se è piacevole giocare con i look e mixare qualche capo vintage con i nostri outfit attuali, è anche interessante capire come si vestivano le nostre nonne, femministe degli anni 70 e fan dei Duran Duran negli anni 80, ma anche le mamme e le zie, chi negli anni 90 vestiva grunge e nei 2000 portava i cargo a vita bassa. Per ispirarci ai loro look o riscoprire nei loro armadi accessori da abbinare ai nostri outfit dobbiamo scoprire quale stile ci rispecchia di più!

Anni ’70: gonne a fiori, glitter dress e creste punk

Gli anni 70, che seguono le rivoluzioni giovanili del 1968, portano venti di ribellione e di dura protesta, nel mondo del lavoro come in quello femminile, che si concretizza nel movimento femminista. Si vedono jeans a vita alta e giacche comprate al mercatino dell’usato, ma anche gonnellone a fiori, zoccoli di legno, espadrillas, desert boots, magliette con lo scollo serafino, capelli mossi al naturale. Ma negli anni ’70 nasce il movimento punk, nichilista e contestatore (giubbotti di pelle, jeans strappati, piercing, t shirt con scritte e anfibi), ma anche la gloriosa disco music (tutine glitterate, flare pants, stivali con la zeppa, boccoli smisurati). Insomma, i seventies son una fonte di ispirazione gigantesca!

Anni ’80: pizzi, bra in vista e scaldamuscoli

Poi arrivano gli anni ’80, in cui l’impegno e la ribellione dei periodi precedenti si dissolvono. I must sono divertirsi, avere un bel look, ballare le hit del momento. Gli eighties sono gli anni della leggerezza e della bellezza: le ragazze sono pazze per i Duran Duran e gli Spandau Ballet, band maschili new romantic composte da ragazzi bellissimi e truccatissimi, abbigliati con velluti e camicie svolazzanti. Con Madonna il concetto di look femminile esplode. Corsetti pizzi, reggiseni a vista, croci, capelli cotonati, rossetti scuri, scaldamuscoli, leggings sotto le mini, guantini con le dita tagliate. Gli anni ottanta sono una miniera di idee da rivisitare per divertirsi e… fare scena!

Anni ’90: camicie a quadri e slip a vista

Gli anni 90 ereditano un bel carico di contraddizioni e problemi delle decadi precedenti. E il look si semplifica puntando all’essenziale: jeans larghi strappati o tagliati, camicie di flanella a quadri sopra una t-shirt “vissute”, sneaker usate parecchio. Lo stile si fa unisex e dai pantaloni si vedono gli slip, meglio se griffati. I maglioni e le felpe sono over, come i giacconi. È il periodo grunge, che si ispira alle rockband americane come i Nirvana. Ma si indossano anche le mini, gli abitini a sottoveste, le magliettine crop. Ai piedi, ovviamente, gli anfibi.

E ci sono anche fenomeni pop esplosivi come quello della band femminile delle Spice Girls, con outfit da urlo, luccicanti e sexy, che ispirano migliaia di ragazze al grido di “Girl Power!”. Ci sono tante idee a cui ispirarsi nel look degli anni 90: basta scrollare le immagini di quel decennio.

Anni ’00: cargo, canottiere e choker di strass

Nei 2000 troviamo tutto e il contrario di tutto. Si porta qualcosa del passato, si innova con look sempre più ispirati alla nuova coscienza ecologica che si sta imponendo. I jeans sono a vita super-bassa, come i pantaloni cargo, a scoprire pance piatte e toniche. I top sono cortissimi e la parte del leone la fanno le canottierine a costine bianche, indossate su jeans e minigonne. Al collo, un chocker di strass luccicanti.

Si fanno largo gli Ugg, stivali bassi di pellicciotto, ma anche le sneaker bianche, non ancora chunky ma quasi. La borsa è a tracolla, piccola. E i capelli? Lisci, con la riga in mezzo. Guai ad averla da una parte! Ma nei 2K ci sono tanti sotto-stili che sottolineano la libertà di vestirsi come si vuole: etnico, boho, hip hop, total jeans… la loro diffusione è velocissima grazie ai social, che cominciano a esplodere.

Ispirarti alla moda degli anni 2000 è facile perché c’è molta scelta, ma attenzione ai particolari: orecchini a grandi cerchi sottili sì, pendenti chandelier (ancora) no!

Scopri il tuo stile con il test

Ogni periodo ha le sue peculiarità e può ispirarti perché si collega a qualche aspetto della tua personalità che in qualche modo si può rispecchiare nell’impegno dei 70, nell’allegria degli 80, nell’essenzialità dei ’90, nel mix dei 2000.

Gioca con il test e scopri quale look fa per te: ti sarà utile se vorrai organizzare una festa a tema, ma anche se vorrai uno spunto per parlare con le donne del tuo “clan” familiare e farti raccontare aneddoti, esperienze e ricordi di questi formidabili decenni.