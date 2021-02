Carnevale 2021: calendario e frasi d’auguri

editato in: da

Sfilate, nel rispetto delle regole, festeggiamenti e travestimenti: il Carnevale 2021 è iniziato con un calendario che, nonostante l’emergenza Coronavirus, resiste e la voglia di celebrare una ricorrenza amatissima da grandi e bambini. Come si calcola il giorno in cui si festeggiano il giovedì e il martedì grasso? Queste giornate speciali sono legate alla Pasqua e in particolare al mercoledì delle ceneri.

Carnevale 2021: il calendario

Il calendario del Carnevale 2021 dunque dipende dalla data della Pasqua che quest’anno cade il 4 aprile. Da questo punto di partenza dobbiamo tornare indietro di 40 giorni, senza contare le domeniche, per individuare il mercoledì delle ceneri che nel 2021 arriva il 17 febbraio. Il giorno precedente a questa data viene denominato martedì grasso (il 16 febbraio 2021), mentre il giovedì precedente è denominato giovedì grasso (ossia l’11 febbraio).

La religione cattolica considera il mercoledì delle ceneri come l’inizio di un periodo segnato da penitenza e digiuno. Per questo nei giorni precedenti, fra il giovedì e il martedì ci si divertiva, in vista delle privazioni, fra banchetti, feste e balli. Il modo migliore per festeggiare Carnevale dunque è indossare una maschera, per lasciarsi andare ai piaceri della vita, e gustare i dolci tipici, dalle chiacchiere alle castagnole, passando per le frappe e le frittelle.

Carnevale 2021: le frasi d’auguri

Il Carnevale è una festa amatissima da tante persone, per questo è bello condividere frasi e auguri che raccontano questo periodo speciale. Scopriamo alcuni detto celebri e aforismi da inviare ad amici e parenti fra giovedì e martedì grasso.