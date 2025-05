Kate Middleton, nuovo progetto in arrivo: il misterioso annuncio social

Fonte: IPA Kate Middleton

Cos’ha in serbo Kate Middleton? La Principessa, tornata in forze dopo la lunga malattia, sembra ormai pronta a riprendere in mano la propria vita, ma con una nuova prospettiva. Kate è tornata a presenziare agli eventi istituzionali, ma sembra intenzionata a dedicarsi anche a nuovi progetti più in linea con i suoi nuovi valori. Sui social annuncia un nuovo progetto che avrà a che fare con madre natura.

Il misterioso video di Kate Middleton

“Buon primo Maggio” è l’augurio postato, nel primo giorno del mese mariano appunto, sui profili social ufficiali di Kate Middleton e del Principe William. Il messaggio, però, prosegue: “Coming soon…”, presto in arrivo, si legge, con l’emoticon di una telecamera. Cos’è che arriverà presto? La coppia reale mantiene il mistero, ma il video che accompagna il testo lascia trapelare qualche indizio.

La breve clip, che dura poco più di 15 secondi, è un montaggio professionale a tema natura. Con in sottofondo una dolce musichetta, ci viene mostrato lo scorrere di un fiume mentre la camera stringe poi su dei rami fioriti, dei campanelli risuonano nell’aria e l’inquadratura termina con la vista panoramica di un ruscello. A caratteri Bianchi, si legge “Mother Nature”, madre natura in italiano, accompagnato dal logo ufficiale di Kensington Palace. Che anche Kate, come la cognata Meghan Markle, stia pensando a una serie televisiva? O, forse, ha in mente un documentario in stile Super Quark? Non ci è ancora dato saperlo. Non ci resta che aspettare e, nel frattempo, immaginare a cosa potrebbe aver mai pensato l’amata Principessa britannica.

Il ritrovato amore per la natura

I Principi di Wales hanno pubblicato il video di ritorno dal loro breve viaggio in Scozia, lì dove si conobbero e innamorarono 14 anni fa ancora studenti alla St. Andrews University. La gita ha conciso con il loro anniversario di matrimonio. Quella alle comunità scozzesi delle isole Mull e Iona è la prima visita ufficiale di Kate Middleton da quando annunciò di avere un tumore nel marzo dello scorso anno.

E seppur il video del 1° maggio sia decisamente vago, non è la prima volta che la Principessa dichiara il proprio ritrovato legame con il mondo naturale. Mentre si sottoponeva alla chemioterapia, Kate raccontò di sentire il bisogno di “un sacco di acqua e luce del sole”. Il 3 febbraio, in occasione del World Cancer Day, si mostrò nel bel mezzo di una foresta in una foto scattata dal principino Louis. “Non dimenticare di nutrire tutto ciò che c’è oltre la malattia” aveva scritto in quell’occasione.

A madre natura la Principessa aveva rivolto un pensiero anche nel giorno della Festa della Mamma. “La natura, nell’ultimo anno, è stato il nostro santuario. – scriveva – Il nostro legame con il mondo naturale non solo può aiutarci a nutrire il nostro essere interiore, ma ci ricorda anche del ruolo che giochiamo nel complesso tappeto della vita”. Per Kate Middleton la natura è stato il luogo della guarigione, del ritorno alla vita dopo la grande paura del cancro e non stupisce, allora, che proprio a essa la Principessa voglia dedicare il primo progetto dopo la guarigione.