Chi è Vladimir Randazzo a Tale e Quale Show 2026

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Vladimir Randazzo è tra i concorrenti di "Tale e Quale Show 2026"

In molti lo avranno conosciuto nei panni di Nunzio Cammarota, il giovane e irrequieto figlioccio di Franco Boschi che da anni anima le vicende di Un posto al sole.

Ma dietro il personaggio della soap di Rai 3 c’è Vladimir Randazzo, attore siciliano che ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione ben prima di approdare a Palazzo Palladini. Un percorso che lo ha visto muoversi tra teatro, cinema e televisione che nel 2026 lo porta anche sul palco di Tale e Quale Show, dove si cimenta con una sfida decisamente diversa.

Chi è Vladimir Randazzo

Vladimir Randazzo nasce in Sicilia il 6 agosto 1994. Prima di arrivare sul piccolo schermo sceglie la strada del teatro: dopo il liceo classico, infatti, studia all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Giusto Monaco” dell’INDA di Siracusa, dove si diploma nel 2016.

Nel 2015 Randazzo compare in Squadra Antimafia 8 – Il ritorno del boss e ne Il giovane Montalbano, per poi continuare a dividersi tra cinema e televisione. Nel suo curriculum ci sono anche ruoli in A mano disarmata, Le fate ignoranti, Solo per passione – Letizia Battaglia e Maria Corleone.

Il volto che lo rende familiare al pubblico, però, è quello di Nunzio Cammarota. Nel 2021 entra nel cast di Un posto al sole e da allora il personaggio cresce insieme alle sue storie: gli amori, i rapporti con la famiglia, le scelte sbagliate e quei momenti in cui Nunzio deve fare i conti con il passaggio all’età adulta. Un ruolo che gli permette di farsi conoscere da una platea molto più ampia rispetto a quella incontrata nei primi anni di carriera.

Prima di scegliere la recitazione, però, l’attore aveva pensato di percorrere un’altra strada professionale: Randazzo aveva preso in considerazione la Medicina e si era preparato per il test di ingresso. Alla fine, però, il palcoscenico ha avuto la meglio e quella strada lo ha portato fino alla televisione.

Vladimir Randazzo a Tale e Quale Show 2026

Nel 2026 per Vladimir Randazzo arriva una nuova sfida: è tra i concorrenti della sedicesima edizione di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1.

Per Randazzo cambia completamente il gioco. Dopo aver trascorso anni a entrare nei panni di Nunzio, questa volta deve lasciare spazio a cantanti e icone della musica, cercando di restituirne voce, look, gestualità e presenza scenica. Non basta quindi cantare: ogni settimana il lavoro è quello di avvicinarsi il più possibile all’artista assegnato.

E c’è già un’imitazione che gli piacerebbe particolarmente affrontare. “Non vedrei l’ora di imitare Lucio Battisti e tremo all’idea di imitare Pavarotti”, ha raccontato in un video prima dell’inizio della sua avventura.

Insieme a lui, a misurarsi con i grandi della musica, ci sono Paola Perego, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Selma, Stefano Meloccaro, Max Paiella e Andrea Perroni. Flavio Insinna e Gabriele Cirilli partecipano invece in coppia, con i loro “duetti impossibili”.

A giudicare le sue performance, insieme a quelle degli altri concorrenti, ci sono invece Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. A loro si aggiunge ogni settimana un quarto giudice: a rompere il ghiaccio della prima puntata è Fabio Fazio.