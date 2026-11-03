Nuovo record a La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti annuncia: “È la prima volta che succede!”

IPA Gerry Scotti

L’appuntamento con La Ruota della Fortuna è tra i più attesi ogni giorno, e la puntata del 3 novembre non ha deluso le aspettative del pubblico da casa. Gerry Scotti e Samira Lui hanno intrattenuto con le consuete schermaglie divertenti, e i concorrenti hanno dato vita a una gara avvincente e che più volte ha visto ribaltarsi le loro sorti. Ma sono gli errori, più che le risposte corrette, ad accendere la serata: soprattutto al momento del Triplete, quando stabiliscono un record negativo.

Cosa è successo il 3 novembre

Per la puntata del 3 novembre torna a La Ruota della Fortuna la campionessa Isabella dalla provincia di Piacenza, giunta alla sua terza partecipazione. A sfidarla ci sono Francesca da Mazzara, che produce olio nell’azienda di famiglia, e Giuseppe, 26enne programmatore da Roma.

Alla Locanda Samira il piatto del giorno sono le chips di zucchine, alle quali è dedicato il tabellone. “Gustose come le patatine, sono una giusta alternativa”, ricorda Gerry Scotti che fa venire fame un po’ a tutti. La campionessa parte col botto e indovina in poco tempo la soluzione che è anche un consiglio per la preparazione del piatto: meglio tagliarle con la mandolina. La manche de Il Regno degli Animali è dedicata al Ramarro ed è di nuovo Isabella che tiene in mano il gioco. Eppure, al momento di dare la soluzione, un errore le è fatale e regala la vittoria a Giuseppe. Si passa senza esitazione al Jukebox, con il tabellone dedicato a Novembre. Giuseppe tiene in mano la partita fino all’ultimo chiamando lettera per lettera tutte quelle del tabellone: una parola lo mette in crisi ed è costretto a continuare a girare finché la parola non è praticamente scritta. Sbaglia a chiamare una lettera e mette in mano a Francesca la possibilità di dare la soluzione e lei la coglie al volo. Mentre i Fortuna Six intonano la canzone di Giusy Ferreri, anche Gerry e Samira si scatenano. Finito il momento canoro, il conduttore chiede alla sua partner di dare la propria interpretazione della canzone, che parla di una storia finita male: “Lui resta inerme, insomma è un verme!” esclama lei. “Si è capito che abbiamo il dente avvelenato”, la incalza Scotti tra le risate del pubblico.

Archiviate le questioni di cuore, Francesca iniziare a girare la ruota con le Chiacchiere da Bar ma deve cedere ben presto la mano. Isabella dà la soluzione senza metterci troppo e apre i giochi per il Jackpot. È Francesca però che alla fine dà la soluzione, anche se il contenuto del maialino non viene assegnato. È un po’ demoralizzata, perché il gioco per lei sembra non ingranare. Gerry Scotti però profetizza: “Non è detto, la differenza di montepremi non è tanta”. E infatti la fortuna sembra cambiare direzione, visto che sempre lei è protagonista della manche Express: riesce a dare la soluzione senza errori nel chiamare le lettere e così sorpassa gli avversari. Si parte con il Triplete ma i concorrenti sono avventati: due risposte su tre vengono sbagliate da tutti i concorrenti. Gerry Scotti è incredulo: “Si sono contagiati!”. “Avete stabilito un record: è la prima volta che il Triplete finisce con solo 1000 euro assegnati” aggiunge il conduttore. A vincerli è stata Francesca. Anche all’ultima manche continuano a sbagliare: “Ragazzi non ci siamo, volete tornare domani?” li bacchetta Scotti. Alla fine è di nuovo Francesca a dare la soluzione e a diventare campionessa, dopo una partita iniziata in sordina.

Francesca a La Ruota delle Meraviglie

A La Ruota delle Meraviglie, Francesca arriva con 26.000 euro. Il primo tabellone non è tra i più fortunati e infatti la concorrente preferisce non provare nemmeno e conservare il tempo. Con la seconda definizione succede la stessa cosa: forse l’emozione ha giocato un brutto tiro e la campionessa ha fatto scena muta. Finalmente la situazione si sblocca e almeno la terza busta è verde. Con il primo errore ha lasciato 15.000 euro, mentre la soluzione indovinata gliene frutta solo 1000. Nella seconda busta rossa però trova la spesa per un anno, chiudendo in bellezza la serata.