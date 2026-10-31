La lezione di Anna al figlio: “Le cose non sono sempre come vogliamo”. De Martino chiama in causa il marito

La professoressa campana conquista un’Opel Frontera e rifiuta tre offerte del Dottore. Nel finale restano 20 euro e 50mila

IPA Stefano De Martino

Anna aspetta il cambio per tutta la partita e, quando il Dottore glielo propone, sceglie il numero suggerito dal figlio Nicola. Il marito Vincenzo avrebbe preferito tenere il pacco iniziale. Nella puntata di Affari Tuoi del 31 ottobre, la concorrente della Campania racconta a Stefano De Martino perché sia così importante fidarsi di quel 19, anche con il rischio di trovare appena 20 euro.

Anna presenta il marito ingegnere e vince l’auto

Anna viene da Nocera Superiore, in provincia di Salerno, ed è nata a Sarno, dove insegna matematica e scienze alla scuola Amendola. Gioca con il marito Vincenzo, ingegnere civile di 37 anni, e ringrazia i nonni che si sono occupati dei loro figli, Nicola e Rita, durante la sua permanenza nel programma.

Benché la professoressa sia lei, Anna assegna al marito il ruolo di matematico della famiglia: “Fa un foglio Excel per ogni cosa”, scherza Stefano De Martino, dalle entrate alle uscite fino alla spesa. Anche in studio i numeri li suggerisce lui, mentre i primi tiri regalano alla coppia un’Opel Frontera, vinta nel gioco abbinato ai pacchi.

Le offerte rifiutate e i numeri degli alunni

Con il pacco 11 davanti a sé, Anna rifiuta la prima offerta da 30mila euro. Ringrazia comunque il Dottore e ricorda ciò che insegna ai suoi studenti, essere sempre grati. De Martino scherza sull’equivoco con “gratis”, che sul lavoro convince decisamente meno.

Il tabellone, però, peggiora: escono i 300mila euro, poi i 100mila e anche i 75mila. Le offerte scendono a 15mila e 5mila euro, ma Anna decide in entrambi i casi di proseguire. Cita il “salto della fede” di Kierkegaard e racconta di aver coinvolto anche gli alunni nella preparazione della partita.

Ha chiesto loro di associare ai numeri da uno a venti una faccina verde, rossa o gialla, a seconda delle sensazioni suscitate. Ha portato le risposte in una scatolina, dalla quale ha pescato il 19: lo stesso numero che Nicola le aveva indicato dopo un sogno. Anna si commuove anche ricordando una zia, morta a 22 anni in un incidente stradale, e i numeri che associa a lei.

Il cambio di Anna e il parere diverso di Vincenzo

Nel finale restano 20 euro e 50mila. Il Dottore riprende il riferimento a Kierkegaard, cita Aut-Aut e propone finalmente il cambio: lasciare l’11 per il 19.

Anna accetta pensando al figlio e agli studenti che la guarderanno da casa. Se dovesse trovare un pacco blu, spiega, potrà insegnare a Nicola ad affrontare la delusione quando le cose vanno diversamente dalle aspettative. Vincenzo, invece, avrebbe conservato l’11: “Non ero d’accordo”, ammette, perché i tanti tiri richiesti dal Dottore gli avevano fatto pensare che nel loro pacco potesse esserci un rosso.

All’apertura del 19 compaiono 20 euro, mentre i 50mila restano nell’11 appena lasciato. Anna e Vincenzo tornano dai figli con la vincita più bassa tra le due rimaste in gioco, alla quale si aggiunge l’Opel Frontera conquistata all’inizio della serata.