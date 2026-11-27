Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Mediaset/IPA Samira Lui, Ficarra e Picone

Una serata all’insegna del buonumore a La Ruota della Fortuna che, nella puntata di venerdì 27 novembre, ha accolto due ospiti d’eccezione: Ficarra e Picone. Il popolare duo comico siciliano ha fatto visita a Gerry Scotti e Samira Lui per presentare il nuovo film La notte delle fragole, regalando al pubblico di Canale 5 un divertente siparietto. Ma a movimentare la serata ci ha pensato anche il padrone di casa che sul finire dell’appuntamento ha annunciato ulteriori novità per il suo fortunato game show.

Ficarra e Picone ospiti a La Ruota della Fortuna

Tra una consonante e una vocale, a La Ruota della Fortuna c’è stato spazio anche per il cinema. Ficarra e Picone hanno raggiunto Gerry Scotti e Samira Lui nello studio del preserale di Canale 5, dimostrando di essere perfettamente a loro agio anche tra i meccanismi del quiz.

“È bello stare qua”, ha ammesso Valentino Picone mentre Salvo Ficarra non ha resistito alla tentazione di cimentarsi con il gioco. “Volevo comprare una vocale”, ha esclamato il comico. Prontissima la risposta di Samira Lui: “Ce li avete i soldi?”.

“Perché qui si paga?”, ha domandato con stupore Picone. “E certo!”, ha replicato la showgirl, che poi, con un sorriso sornione, ha aggiunto: “Hai cambiato idea, eh?”.

Un simpatico botta e risposta che ha confermato la verve comica dei due attori e la capacità di Samira di stare al gioco, anche quando a metterla alla prova sono due professionisti della risata.

Dunque, l’occasione della visita è stata l’uscita al cinema de La notte delle fragole, la nuova commedia di Ficarra e Picone, nelle sale italiane dal 26 novembre. Diretto da Alessandro Genovesi, che ha firmato la sceneggiatura insieme ai due comici siciliani, il film vede nel cast anche Anna Foglietta, Vittoria Puccini, Giulia Fiume e Giovanna Rosace.

Al centro della storia c’è Valentino, un uomo abitudinario che conduce un’esistenza tranquilla insieme alla moglie Elena e alla figlia adolescente di lei, Carolina. A sconvolgere la loro quotidianità è l’arrivo di Salvo, ex marito di Elena e padre della ragazza. Dopo aver litigato con la compagna Tania, l’uomo chiede ospitalità per una notte, salvo poi prolungare la sua permanenza ben oltre il previsto.

A complicare ulteriormente le cose è l’ingresso in scena di Francesca, il nuovo interesse sentimentale di Salvo, che nasconde un passato con Valentino. Tra equivoci, bugie e sentimenti irrisolti, prende così forma una commedia romantica sulle imprevedibili dinamiche dell’amore.

Un film subito approvato da Gerry Scotti, che ha consigliato al pubblico de La Ruota della Fortuna di non perderlo.

Gerry Scotti annuncia nuove sorprese a La Ruota della Fortuna

Intanto a La Ruota della Fortuna si respira sempre più aria di festa. Dopo aver introdotto nel corso della settimana alcune novità a tema natalizio, Gerry Scotti ha annunciato sul finire della puntata che ci saranno altre sorprese. Il conduttore non ha anticipato tutti i dettagli, alimentando così la curiosità dei telespettatori più affezionati.

Invece sul fronte della gara a riconfermarsi campionessa è stata Stefania di Matera, insegnante di scuola dell’infanzia. La concorrente ha dimostrato ancora una volta di avere una certa dimestichezza con il gioco, riuscendo a sbaragliare la concorrenza e a conquistare l’accesso al tanto atteso Trio delle Meraviglie.

Ma, nonostante l’ottima prestazione nel corso della serata, Stefania non è riuscita a vincere nella fase finale del quiz. Potrà però riprovarci nella prossima puntata, quando tornerà a difendere il titolo di campionessa e a tentare nuovamente la fortuna. Naturalmente in compagnia di Gerry Scotti e Samira Lui.