Dal tragitto casa-asilo alle vacanze con i nonni, il seggiolino auto è immancabile e con la Festa delle Offerte Prime puoi sceglierne uno nuovo a un prezzo scontatissimo

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock Con le Offerte Prime puoi comprare i seggiolini auto a un prezzo incredibile

Il seggiolino auto accompagna il bambino durante la crescita, quando lo scegliamo dobbiamo prendere in considerazione non solo la praticità, ma anche le esigenze che cambiano.

A fare la scelta giusta ci aiuta la Festa delle Offerte Prime, che fino alle 23:59 del 7 ottobre propone tantissimi prodotti a prezzi scontati, compresi quelli dedicati all’infanzia. Noi abbiamo selezionato cinque modelli che possono fare al caso tuo. Per approfittare degli sconti, però, devi essere iscritto al programma Prime e per farlo bastano pochissimi click.

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Nel momento in cui trovi il seggiolino auto perfetto per te e il tuo bambino, ti suggeriamo di cliccare sul link e verificare in tempo reale la disponibilità e lo sconto perché, durante questi giorni di offerte incredibili, la disponibilità dei prodotti termina rapidamente.

Bebeconfort RevolveFix Plus 360 il seggiolino auto girevole

La praticità è fondamentale quando si ha un bambino e quando si viaggia in auto, inizia proprio dal seggiolino. In particolare, Bebeconfort RevolveFix Plus 360 è il modello girevole che ruota verso la portiera per far salire e scendere il piccolo comodamente. Inoltre, basta un gesto e puoi posizionare il seggiolino sia nel senso di marcia sia in quello contrario. Dotato di doppie protezioni laterali, riduce possibili lesioni a testa e spalle, mentre le 12 posizioni del poggiatesta regolabili, come le cinture, accompagnano il piccolo durante la crescita.

Maxi-Cosi Tanza i-Size il seggiolino auto per i bambini più grandi

Se hai un bambino di 3 anni e hai deciso di rinnovare il tuo seggiolino auto, Maxi-Cosi Tanza i-Size ha in serbo un modello che risponde in pieno alle tue esigenze. È pieghevole e leggero, quindi puoi portarlo con te o spostarlo da una macchina all’altra facilmente e in pochi minuti. Il rivestimento in tessuto riciclato, realizzato con tecnologia Eco Care, può essere lavato in lavatrice e permette ai bambini di viaggiare comodamente fino ai 12 anni. Il merito va anche alla seduta imbottita e rialzata, che permette al bambino di avere una visuale più ampia.

Offerta Maxi-Cosi Tanza i-Size Il seggiolino auto dai 3 anni in poi

Maxi-Cosi Mica 360 S il seggiolino per viaggiare sicuri

La sicurezza dei bambini in auto è fondamentale e il seggiolino auto Maxi-Cosi Mica 360 S è stato progettato proprio per viaggiare sicuri e spensierati. La struttura imbottita ha una protezione extra integrata nel seggiolino che riduce le lesioni a testa e spalle in caso di impatto. Il gancio per cinture Easy-in poi ferma le cinture di sicurezza in 5 punti per avere il seggiolino ben ancorato senza che ti siano di intralcio quando sistemi il bambino.

Offerta Maxi-Cosi Mica 360 S Il seggiolino auto con protezione extra

Bebeconfort Ever & Go i-Size il seggiolino compatto

Oltre che comodi, i seggiolini devono essere anche pratici da portare e, tra le Offerte Prime, abbiamo scovato Bebeconfort Ever & Go i-Size, un seggiolino talmente tanto compatto che permette perfino di posizionare 3 seggiolini, uno di fianco all’altro, sul sedile posteriore. Realizzato in morbido tessuto traspirante, assorbe umidità e sudore anche durante viaggi lunghi o nelle giornate calde e afose.

Non disponibile.

Bebeconfort Disney RoadSafe i-Size il seggiolino per gli appassionati di Stitch

Se tuo figlio è appassionato di Lillo e Stitch, la Festa delle Offerte Prime è l’occasione per fargli un regalo divertente e, allo stesso tempo, pratico per te. Il seggiolino Bebeconfort Disney RoadSafe i-Size è ispirato proprio al simpatico alieno. La seduta interamente imbottita è resa unica dal disegno di Stitch sullo schienale, pronto a portare la magia dei cartoni in ogni spostamento.

Offerta Bebeconfort Disney RoadSafe i-Size Il seggiolino auto ispirato a Stitch

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