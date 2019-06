Chi è Nicolas Lefebvre, il nuovo fidanzato di Monica Bellucci

editato in: da

Monica Bellucci ha un nuovo amore. Dopo l’addio a Vincent Cassel l’attrice italiana naturalizzata francese ha ritrovato il sorriso grazie a Nicolas Lefebvre.

Ex modello ed esperto d’arte, ha 18 anni in meno della Bellucci ed è molto famoso in Francia. Era il 1996 quando la star originaria di Città di Castello incontrò per la prima volta Vincent Cassel sul set del film L’appartamento. Poi le nozze, nel 1999, la nascita delle figlie Deva e Leonie e infine il divorzio, arrivato nel 2013 e circondato da gossip sull’infedeltà dell’attore francese.

Oggi Cassel è legato alla super modella Tina Kunakey, di trent’anni più giovane, sposata quest’estate con una cerimonia segreta a Biarritz, la città in cui si sono innamorati. Intervistata da Elle, Monica Bellucci aveva commentato il nuovo legame dell’ex marito affermando di non potersi innamorare di un uomo molto più giovane di lei. ”Bisogna fare la differenza tra le pulsioni e il modo di gestirle, perché in caso contrario siamo uguali agli animali” aveva detto.

A quanto pare però la star italiana ha cambiato idea visto che oggi è felicemente legata a Nicolas Lefebvre. L’artista ha diciotto anni in meno di lei ed è stato paparazzato in atteggiamenti piuttosto intimi con la Bellucci. Le foto dei baci e delle effusioni fra i due sono state pubblicate dal periodico francese Voici, che ha documentato la laison.

Qualche tempo fa l’ex modella aveva rivelato di essere innamorata, senza però svelare l’identità del fortunato. “Non so se si tratti di un uomo normale – aveva detto a Paris Match -. Io stessa non sarei capace di un’esistenza regolare e strutturata. Non fa il mio stesso mestiere, ma viaggia molto. Il suo ritmo di vita gli permette di capire il mio”.

Classe 1982, Nicolas Lefebvre è nato a Boulogne-Billancourt, piccolo comune dell’Île-de-France, in Francia. Ha 36 anni (contro i 54 dell’attrice), una figlia di 6 anni, avuta da una precedente relazione, fa lo scenografo e l’artista. Inoltre è proprietario di una galleria d’arte a Parigi nel Marais, celebre quartiere francese nel cuore di Parigi.

Nicolas ha studiato storia dell’arte all’IESA, ossia l’istituto di studi superiori d’arte e presso la prestigiosa École du Louvre. Si ispira ai lavori di André Breton, Miro e Brancus, e avrebbe conosciuto la Bellucci proprio grazie all’amore comune per l’arte.