Dalle spiagge californiane ai look di Bella Hadid: ecco perché i celebri stivali in montone sono il must-have di stagione da comprare subito con gli sconti Amazon.

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Ugg, ora in sconto

Le scarpe più iconiche e cool della città, così come i grandi amori, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Gli iconici stivali di montone di Ugg non sono mai stati così convenienti come con la Festa delle Offerte Prime di Amazon.

Se non sai di cosa si tratta, è un momenti di grandi sconti che da ieri e fino a stanotte alle 23.59, permette a tutti i clienti Prime di acquistare a prezzi scontatissimi i propri prodotti preferiti.

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Tantissimi brand, proprio come Ugg, ora registrano sconti importantissimi, rendendo questo il momento perfetto per aggiornare il proprio guardaroba autunnale e invernale.

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Dalle spiagge della California all’Olimpo dello street style

La storia degli UGG inizia nel 1978 nel sud della California, quando un giovane surfista australiano fondò il brand per tenere al caldo i piedi dopo le lunghe sessioni tra le onde dell’oceano. Quella che era nata come una calzatura puramente funzionale si è trasformata in un fenomeno culturale globale nei primi anni 2000. In quel decennio, i paparazzi immortalavano costantemente le it-girl di Hollywood in tute in ciniglia e stivali UGG, consacrandoli come divisa ufficiale dello stile off-duty. Dopo un periodo di assestamento, la tendenza Y2K li ha recentemente riportati prepotentemente alla ribalta, facendoli passare da guilty pleasure a vero e proprio must-have fashion.

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Se oggi gli UGG sono di nuovo ovunque, il merito è in gran parte delle top model e delle celebrità. Bella Hadid, in particolare, è stata la principale artefice del ritorno di fiamma per il brand. L’abbiamo vista passeggiare per New York gustando tranci di pizza in micro-shorts, calzettoni di spugna e i virali UGG Classic Ultra Mini Platform, un look che ha fatto immediatamente esaurire il modello in tutto il mondo. Insieme a lei, icone di stile come Elsa Hosk, Jennifer Aniston e Jennifer Lauwrence non rinunciano mai alla suola platform e al comfort di queste calzature-pantofola per affrontare la giornata comodamente.

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Gli UGG hanno dimostrato di saper sopravvivere ai cicli effimeri dei trend, diventando un classico moderno che si riutilizza stagione dopo stagione.

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Sono una scelta intelligente per il guardaroba non solo per estetica ma anche per funzionalità. Infatti la tomaia in pelle scamosciata e la fodera interna in vera pelle di pecora offrono una termoregolazione ineguagliabile. Tengono i piedi al caldo in inverno senza farli sudare, garantendo una traspirabilità che i materiali sintetici non possono replicare. Inoltre le nuove suole in schiuma EVA (spesso derivata dalla canna da zucchero) e le tecnologie come Treadlite by UGG™ assicurano un’ammortizzazione estrema e una grande resistenza all’usura quotidiana.

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