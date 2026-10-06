Amazon ha dato il via alla Festa delle Offerte Prime: abbiamo selezionato i prodotti da tenere d’occhio e quelli che vale la pena non lasciarsi sfuggire

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock Con la Festa delle offerte Prime potrai fare incetta di prodotti beauty, moda e casa a prezzi scontati

Dopo la pausa estiva, trascorsa tra vacanze, giornate al mare e qualche momento di meritato relax, è giunto ufficialmente il momento di pensare allo shopping. Amazon torna a stuzzicare la nostra voglia di fare acquisti con la Festa delle Offerte Prime 2026. Il 6 e il 7 ottobre (fino alle 23:59) avremo ben due giornate interamente dedicate alle compere, anche di quei prodotti che abbiamo messo nel carrello virtuale in attesa dell’offerta giusta. Attenzione, l’appuntamento è riservato solo ai clienti Prime. Ti consigliamo quindi di iscriverti subito e semplicemente navigando sull’e-commerce potrai accedere a centinaia di migliaia di offerte in numerose categorie.

Iscriviti ad Amazon Prime e approfitta dei primi 30 giorni gratuiti

Naturalmente la lista delle offerte è lunga, ecco allora che abbiamo deciso di suggerirti alcuni dei prodotti più interessanti da tenere d’occhio durante questi due giorni di sconti tra prodotti beauty, capi amati anche dalle celebs e piccoli alleati quotidiani.

Prima di scoprire cosa acquistare, ti diamo un consiglio extra: in questi giorni di sconti i prezzi possono cambiare rapidamente e, per non farti sfuggire l’offerta reale applicata ai vari prodotti, ti suggeriamo sempre di cliccare sul link e verificare il prezzo.

Beauty e cura di sé: gli acquisti da tenere d’occhio

La Festa delle Offerte Prime arriva nel momento perfetto: dopo l’estate, infatti, pelle e capelli sono stati messi a dura prova da sole e salsedine e in vista dell’arrivo del freddo e dell’inverno abbiamo bisogno di aggiungere nuovi “rinforzi” alla nostra skincare e haircare routine.

Iniziamo con la crema viso con collagene idrolizzato di Medicube pensata per migliorare l’elasticità della pelle assicurando un’idratazione profonda che restituisce un incarnato più sano e levigato.

Offerta medicube Collagen Jelly Cream Crema viso con Collagene Idrolizzato

In una beauty routine completa non può mancare il siero e per un effetto antiage abbiamo quello di Rilastil con acido ialuronico adatto a tutti i tipi di pelle. Usato quotidianamente, questo prodotto permette di ridurre i segni del tempo, offrendo un risultato molto più elastico.



Offerta Rilastil Hydrotenseur Siero antirughe ristrutturante

La zona del contorno occhi è quella che risente maggiormente di stress e stanchezza, ma con i patch di Biodance al collagene e peptidi, arricchiti con caffeina e acido ialuronico si riducono nel giro di poco tempo borse ed occhiaie per uno sguardo fresco e luminoso.



Offerta Biodance Patch occhi al collagene e peptidi

L’esfoliazione è uno dei passaggi principali della routine di bellezza e la spazzola compatta LUNA 4 mini di Foreo è l’affare da non farti sfuggire. Con le sue 12 intensità e una testina a 2 zone rimuove le impurità in pochi secondi. Durante la festa delle offerte Prime è possibile comprarla in bundle con il Detergente Micro-Foam 2.0, con uno sconto del 43%.

Per potenziare gli effetti dei prodotti della skincare la Festa delle Offerte Prime è l’occasione per acquistare la maschera a led di Philips 3 in 1. Il device grazie al suo design modulare ti permette di concentrarti esclusivamente sul viso, oppure di ottenere gli stessi effetti anche su contorno occhi e collo.

Offerta Philips ReAura Maschera facciale a Led 3 in 1

Le offerte Amazon sono l’occasione per donare qualche attenzione in più al nostro corpo offrendogli un’idratazione extra con la crema corpo Mixa Urea Cica Repair+. Adatta per pelli sensibili e secche nutre a fondo e sarai pronta per affrontare l’inverno con una cute morbida e setosa.



Offerta Mixa Urea Cica Repair+ Crema corpo rigenerante per pelle secca

Dopo un’estate in cui li abbiamo messi a dura prova, ora i capelli meritano una coccola in più con i prodotti giusti come lo shampoo RestivOil. A base di ingredienti naturali, si addice anche a chi il cuoio capelluto sensibile e restituisce un’idratazione profonda, oltre a un’azione protettiva e riparatrice.



Offerta RestivOil Fisiologico Shampoo nutriente per capelli

L’azione dello shampoo viene sostenuta dalla maschera professionale L’Oréal che ricostruisce la struttura del capello dandogli forza ed elasticità.



Offerta L'Oréal Professionnel Maschera professionale ristrutturante per tutti i tipi di capelli

In autunno ci dedichiamo maggiormente allo styling dei capelli con piastre professionali come quelle di ghd che ci assicurano un risultato come quello da salone. Per proteggere la chioma dalle alte temperature, però, non possiamo fare a meno del termoprotettore e Bodyguard con la sua formula leggera protegge e potenzia i risultati dei device su qualsiasi tipologia di capello.



Offerta ghd bodyguard Spray termoprotettore

Offerta ghd max Piastra lamelle larghe

Rinnova il guardaroba con la Festa delle Offerte Prime

Due giorni possono bastare per rinnovare il guardaroba e aspettare l’inverno con stile? Sì, se si tratta della Festa delle Offerte Prime e degli sconti su migliaia di capi che ci faranno sentire trendy e a nostro agio, magari prendendo ispirazione dai look delle celebs.

In autunno con i primi freddi i capispalla possono salvare la giornata e tra i più trendy ci sono i trench, il capo di mezza stagione che dona un mood senza tempo al guardaroba.

Offerta Tommy Hilfiger Giacca Heritage Single Breasted Trench

Quando le giornate sono ancora tiepide, poi la giacca di jeans diventa il capo must da avere a portata di mano e approvato per le fashioniste.



Offerta ONLY Giacca di jeans

La Festa delle offerte Prime è anche il momento di pensare al nostro guardaroba invernale e tra i capi più ambiti troviamo i cappotti e i piumini che terranno al caldo anche nelle giornate più fredde.



Offerta Zeagoo Piumino invernale corto

Offerta Helly Hansen Cappotto

lungo

I jeans sono il capo jolly del nostro guardaroba e con le offerte Amazon è il momento di rinnovarelo oppure di aggiungere qualche nuovo modello. Tra quelli skinny, wide legs o mom c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Offerta ONLY Jeans aderenti

Offerta Tommy Jeans Jeans skinny fit

Offerta ONLY Jeans wide leg

Messi da parte i sandali è il momento di pensare alle scarpe invernali e in particolare agli anfibi o agli stivali che garantiranno il giusto caldo con stile. Tra i marchi da non farsi sfuggire ci sono senza dubbio Dr Martens, UGG e Geox: scarpe comode e di tendenza.



Per completare l’outfit non possiamo rinunciare alle borse, quelle in suede sono la tendenza di stagione, ma tra le offerte Amazon puoi trovare anche shopper, tote bag in pelle o tessuti impermeabili per avere tutto l’indispensabile e al sicuro perfino durante le piovose giornate autunnali.

Offerta JW PEI Hana Mini borsa tote in suede

Offerta Tommy Hilfiger Borsetta daily tote

Offerta Desigual Zaino borsa a tracolla

Una festa anche per la casa con le Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime è l’occasione per pensare persino alla casa in previsione del lungo inverno in cui passeremo più tempo tra le mura domestiche. Navigando sull’e-commerce abbiamo trovato tantissime occasioni per rendere il tuo appartamento più smart senza spendere una fortuna.

È diventato l’elettrodomestico immancabile in ogni cucina: la friggitrice ad aria permette di preparare cibi sani e gustosi e con le offerte Amazon i modelli da tenere d’occhio non mancano di certo.



Offerta Moulinex Easy Fry Infrared Friggitrice ad Aria 7 litri

Offerta Ninja FlexDrawer Friggitrice ad Aria doppia zona

Rimanendo su una cucina sana che non rinuncia al gusto, tra gli elettrodomestici della cucina impossibile rinunciare al frullatore, compreso quello a immersione, che ti permette di realizzare bevande o ricette degne di uno chef in pochi minuti.



Offerta Moulinex Quickchef 3in1 Frullatore 3 in 1

Il caffè è la bevanda preferita e le macchinette elettriche ci regalano un espresso come quello del bar mantenendo inalterato il sapore e la consistenza. Alcuni modelli in offerta, poi preparano cappuccini e bevande calde per coccolare te e la tua famiglia in ogni momento della giornata.



Offerta De'Longhi EC260.BK Macchina caffè Polvere o in Cialde E.S.E.

Una casa smart passa inoltre attraverso dispositivi tecnologici che facilitano l’utilizzo degli elettrodomestici e tra gli apparecchi più desiderati merita una menzione Echo che ti permette di gestire casa con i soli comandi vocali.



Offerta Echo Dot Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth

Offerta Echo Spot Kit di base per casa intelligente

Poi se hai già in previsione di organizzare a casa maratone di film e serie tv, puoi trasformare qualsiasi televisore o monitor in una smart tv grazie alle fire stick e alle offerte Amazon.



Offerta Amazon Fire TV Cube Lettore multimediale per lo streaming

Offerta Amazon Fire TV Lettore multimediale per lo streaming

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale