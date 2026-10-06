Amazon svuota tutto: i prodotti da prendere al volo durante la Festa delle Offerte Prime

Amazon ha dato il via alla Festa delle Offerte Prime: abbiamo selezionato i prodotti da tenere d’occhio e quelli che vale la pena non lasciarsi sfuggire

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Francesca Baranello

Giornalista e Lifestyle editor

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

6 min di lettura

Amazon svuota tutto: i prodotti da prendere al volo durante la Festa delle Offerte Prime
iStock
Con la Festa delle offerte Prime potrai fare incetta di prodotti beauty, moda e casa a prezzi scontati

Dopo la pausa estiva, trascorsa tra vacanze, giornate al mare e qualche momento di meritato relax, è giunto ufficialmente il momento di pensare allo shopping. Amazon torna a stuzzicare la nostra voglia di fare acquisti con la Festa delle Offerte Prime 2026. Il 6 e il 7 ottobre (fino alle 23:59) avremo ben due giornate interamente dedicate alle compere, anche di quei prodotti che abbiamo messo nel carrello virtuale in attesa dell’offerta giusta. Attenzione, l’appuntamento è riservato solo ai clienti Prime. Ti consigliamo quindi di iscriverti subito e semplicemente navigando sull’e-commerce potrai accedere a centinaia di migliaia di offerte in numerose categorie.

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Naturalmente la lista delle offerte è lunga, ecco allora che abbiamo deciso di suggerirti alcuni dei prodotti più interessanti da tenere d’occhio durante questi due giorni di sconti tra prodotti beauty, capi amati anche dalle celebs e piccoli alleati quotidiani.

Prima di scoprire cosa acquistare, ti diamo un consiglio extra: in questi giorni di sconti i prezzi possono cambiare rapidamente e, per non farti sfuggire l’offerta reale applicata ai vari prodotti, ti suggeriamo sempre di cliccare sul link e verificare il prezzo.

Beauty e cura di sé: gli acquisti da tenere d’occhio

La Festa delle Offerte Prime arriva nel momento perfetto: dopo l’estate, infatti, pelle e capelli sono stati messi a dura prova da sole e salsedine e in vista dell’arrivo del freddo e dell’inverno abbiamo bisogno di aggiungere nuovi “rinforzi” alla nostra skincare e haircare routine.
Iniziamo con la crema viso con collagene idrolizzato di Medicube pensata per migliorare l’elasticità della pelle assicurando un’idratazione profonda che restituisce un incarnato più sano e levigato.

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medicube Collagen Jelly Cream
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Crema viso con Collagene Idrolizzato
16,74 EUR −44% 9,40 EUR
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In una beauty routine completa non può mancare il siero e per un effetto antiage abbiamo quello di Rilastil con acido ialuronico adatto a tutti i tipi di pelle. Usato quotidianamente, questo prodotto permette di ridurre i segni del tempo, offrendo un risultato molto più elastico.

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Rilastil Hydrotenseur
Rilastil Hydrotenseur
Siero antirughe ristrutturante
23,99 EUR −20% 19,15 EUR Amazon Prime
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La zona del contorno occhi è quella che risente maggiormente di stress e stanchezza, ma con i patch di Biodance al collagene e peptidi, arricchiti con caffeina e acido ialuronico si riducono nel giro di poco tempo borse ed occhiaie per uno sguardo fresco e luminoso.

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Biodance
Biodance
Patch occhi al collagene e peptidi
24,39 EUR −44% 13,78 EUR Amazon Prime
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L’esfoliazione è uno dei passaggi principali della routine di bellezza e la spazzola compatta LUNA 4 mini di Foreo è l’affare da non farti sfuggire. Con le sue 12 intensità e una testina a 2 zone rimuove le impurità in pochi secondi. Durante la festa delle offerte Prime è possibile comprarla in bundle con il Detergente Micro-Foam 2.0, con uno sconto del 43%.

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Foreo LUNA 4 mini + Detergente Micro-Foam 2.0
Foreo LUNA 4 mini + Detergente Micro-Foam 2.0
Spazzola detergente viso + Detergente Micro-Foam 2.0
99,00 EUR −43% 56,00 EUR Amazon Prime
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Per potenziare gli effetti dei prodotti della skincare la Festa delle Offerte Prime è l’occasione per acquistare la maschera a led di Philips 3 in 1. Il device grazie al suo design modulare ti permette di concentrarti esclusivamente sul viso, oppure di ottenere gli stessi effetti anche su contorno occhi e collo.

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Philips ReAura
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Maschera facciale a Led 3 in 1
399,99 EUR −25% 299,99 EUR Amazon Prime
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Le offerte Amazon sono l’occasione per donare qualche attenzione in più al nostro corpo offrendogli un’idratazione extra con la crema corpo Mixa Urea Cica Repair+. Adatta per pelli sensibili e secche nutre a fondo e sarai pronta per affrontare l’inverno con una cute morbida e setosa.

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Mixa Urea Cica Repair+
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Crema corpo rigenerante per pelle secca
6,39 EUR −6% 6,00 EUR Amazon Prime
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Dopo un’estate in cui li abbiamo messi a dura prova, ora i capelli meritano una coccola in più con i prodotti giusti come lo shampoo RestivOil. A base di ingredienti naturali, si addice anche a chi il cuoio capelluto sensibile e restituisce un’idratazione profonda, oltre a un’azione protettiva e riparatrice.

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RestivOil Fisiologico
RestivOil Fisiologico
Shampoo nutriente per capelli
17,90 EUR −36% 11,38 EUR Amazon Prime
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L’azione dello shampoo viene sostenuta dalla maschera professionale L’Oréal che ricostruisce la struttura del capello dandogli forza ed elasticità.

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L'Oréal Professionnel
L'Oréal Professionnel
Maschera professionale ristrutturante per tutti i tipi di capelli
37,80 EUR −44% 21,17 EUR Amazon Prime
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In autunno ci dedichiamo maggiormente allo styling dei capelli con piastre professionali come quelle di ghd che ci assicurano un risultato come quello da salone. Per proteggere la chioma dalle alte temperature, però, non possiamo fare a meno del termoprotettore e Bodyguard con la sua formula leggera protegge e potenzia i risultati dei device su qualsiasi tipologia di capello.

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ghd bodyguard
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Spray termoprotettore
20,70 EUR −5% 19,64 EUR Amazon Prime
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ghd max
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Piastra lamelle larghe
178,59 EUR −5% 169,55 EUR Amazon Prime
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Rinnova il guardaroba con la Festa delle Offerte Prime

Due giorni possono bastare per rinnovare il guardaroba e aspettare l’inverno con stile? Sì, se si tratta della Festa delle Offerte Prime e degli sconti su migliaia di capi che ci faranno sentire trendy e a nostro agio, magari prendendo ispirazione dai look delle celebs.
In autunno con i primi freddi i capispalla possono salvare la giornata e tra i più trendy ci sono i trench, il capo di mezza stagione che dona un mood senza tempo al guardaroba.

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Tommy Hilfiger
Tommy Hilfiger
Giacca Heritage Single Breasted Trench
279,90 EUR −47% 149,66 EUR Amazon Prime
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Quando le giornate sono ancora tiepide, poi la giacca di jeans diventa il capo must da avere a portata di mano e approvato per le fashioniste.

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ONLY
ONLY
Giacca di jeans
59,99 EUR −52% 28,90 EUR Amazon Prime
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La Festa delle offerte Prime è anche il momento di pensare al nostro guardaroba invernale e tra i capi più ambiti troviamo i cappotti e i piumini che terranno al caldo anche nelle giornate più fredde.

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Zeagoo
Zeagoo
Piumino invernale corto
59,99 EUR −43% 33,99 EUR Amazon Prime
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Helly Hansen
Helly Hansen
Cappotto
lungo
170,00 EUR −55% 75,80 EUR Amazon Prime
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I jeans sono il capo jolly del nostro guardaroba e con le offerte Amazon è il momento di rinnovarelo oppure di aggiungere qualche nuovo modello. Tra quelli skinny, wide legs o mom c’è solo l’imbarazzo della scelta.

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ONLY
ONLY
Jeans aderenti
34,99 EUR −54% 15,99 EUR Amazon Prime
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Tommy Jeans
Tommy Jeans
Jeans skinny fit
99,90 EUR −43% 56,99 EUR Amazon Prime
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ONLY
ONLY
Jeans wide leg
49,99 EUR −45% 27,62 EUR Amazon Prime
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Messi da parte i sandali è il momento di pensare alle scarpe invernali e in particolare agli anfibi o agli stivali che garantiranno il giusto caldo con stile. Tra i marchi da non farsi sfuggire ci sono senza dubbio Dr Martens, UGG e Geox: scarpe comode e di tendenza.

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Dr. Martens Sinclair
Dr. Martens Sinclair
Anfibi
230,00 EUR −39% 140,92 EUR Amazon Prime
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UGG Classic Ultra Mini Platform
UGG Classic Ultra Mini Platform
Stivali con pelliccia
179,95 EUR −25% 134,89 EUR Amazon Prime
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Geox D Rawelle
Geox D Rawelle
Stivaletti
109,90 EUR −46% 59,88 EUR Amazon Prime
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Per completare l’outfit non possiamo rinunciare alle borse, quelle in suede sono la tendenza di stagione, ma tra le offerte Amazon puoi trovare anche shopper, tote bag in pelle o tessuti impermeabili per avere tutto l’indispensabile e al sicuro perfino durante le piovose giornate autunnali.

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JW PEI Hana
JW PEI Hana
Mini borsa tote in suede
110,00 EUR −20% 88,00 EUR Amazon Prime
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Tommy Hilfiger
Tommy Hilfiger
Borsetta daily tote
169,90 EUR −53% 80,21 EUR Amazon Prime
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Desigual
Desigual
Zaino borsa a tracolla
79,95 EUR −41% 46,93 EUR Amazon Prime
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Una festa anche per la casa con le Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime è l’occasione per pensare persino alla casa in previsione del lungo inverno in cui passeremo più tempo tra le mura domestiche. Navigando sull’e-commerce abbiamo trovato tantissime occasioni per rendere il tuo appartamento più smart senza spendere una fortuna.
È diventato l’elettrodomestico immancabile in ogni cucina: la friggitrice ad aria permette di preparare cibi sani e gustosi e con le offerte Amazon i modelli da tenere d’occhio non mancano di certo.

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Moulinex Easy Fry Infrared
Moulinex Easy Fry Infrared
Friggitrice ad Aria 7 litri
153,99 EUR −35% 99,99 EUR Amazon Prime
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Ninja FlexDrawer
Ninja FlexDrawer
Friggitrice ad Aria doppia zona
254,46 EUR −21% 199,99 EUR Amazon Prime
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Rimanendo su una cucina sana che non rinuncia al gusto, tra gli elettrodomestici della cucina impossibile rinunciare al frullatore, compreso quello a immersione, che ti permette di realizzare bevande o ricette degne di uno chef in pochi minuti.

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Ninja Detect Power Pro 2 in 1
Ninja Detect Power Pro 2 in 1
Frullatore
209,98 EUR −38% 129,99 EUR Amazon Prime
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Moulinex Quickchef 3in1
Moulinex Quickchef 3in1
Frullatore 3 in 1
49,99 EUR −20% 39,99 EUR Amazon Prime
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Il caffè è la bevanda preferita e le macchinette elettriche ci regalano un espresso come quello del bar mantenendo inalterato il sapore e la consistenza. Alcuni modelli in offerta, poi preparano cappuccini e bevande calde per coccolare te e la tua famiglia in ogni momento della giornata.

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De'Longhi Nespresso Vertuo Pop
De'Longhi Nespresso Vertuo Pop
Macchina caffè a capsule
129,00 EUR −46% 69,90 EUR Amazon Prime
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De'Longhi EC260.BK
De'Longhi EC260.BK
Macchina caffè Polvere o in Cialde E.S.E.
153,99 EUR −37% 97,33 EUR
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Una casa smart passa inoltre attraverso dispositivi tecnologici che facilitano l’utilizzo degli elettrodomestici e tra gli apparecchi più desiderati merita una menzione Echo che ti permette di gestire casa con i soli comandi vocali.

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Echo Dot
Echo Dot
Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth
179,98 EUR −68% 56,98 EUR Amazon Prime
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Echo Spot
Echo Spot
Kit di base per casa intelligente
140,98 EUR −61% 54,99 EUR Amazon Prime
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Poi se hai già in previsione di organizzare a casa maratone di film e serie tv, puoi trasformare qualsiasi televisore o monitor in una smart tv grazie alle fire stick e alle offerte Amazon.

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Amazon Fire TV Cube
Amazon Fire TV Cube
Lettore multimediale per lo streaming
229,99 EUR −52% 109,99 EUR
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Amazon Fire TV
Amazon Fire TV
Lettore multimediale per lo streaming
149,98 EUR −67% 48,99 EUR Amazon Prime
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