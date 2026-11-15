Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Elisa

Elisa ha scelto Che tempo che fa per ricordare la sua fan Monica, scomparsa all’improvviso poco prima del grande concerto che l’artista aveva organizzato per il suo fan club. L’artista avrebbe dovuto presentare il suo nuovo disco nella trasmissione di Fabio Fazio, ma ha deciso di cambiare i suoi programmi, sconvolta da quanto accaduto.

L’omaggio di Elisa alla fan scomparsa a Che tempo che fa

Donna dalla grandissima sensibilità e artista straordinaria, Elisa non se l’è sentita di promuovere il nuovo album dopo quando accaduto, ma ha voluto dedicare un momento speciale a Monica, la fan 55enne scomparsa durante il raduno.

“Noi avevamo programmato questa sera un incontro con Elisa per parlare di tante cose – ha spiegato Fabio Fazio -. Come sapete ha annullato il suo concerto, dedicato al fan club, perché poco prima che il live iniziasse una persona del pubblico che era andata lì per lei ha avuto un malore ed è deceduta poco dopo. Elisa quindi ha annullato il concerto e ha deciso di non fare quello che era previsto, ma di fare un’altra cosa”.

Nello studio di Che tempo che fa, emozionata e provata, Elisa ha cantato Eppure sentire (un senso di te), suo brano cult. Una esibizione commovente e un tributo bellissimo, con la cantante che ha rivolto per tutto il tempo lo sguardo verso l’alto, quasi a voler parlare alla sua fan Monica.

“Ho chiamato il marito di Monica e i suoi figli – ha spiegato la cantante -. Volevo dedicarle una canzone e ho chiesto quale fosse la sua preferita. Lei l’avrebbe voluta sentire al mio concerto”. L’artista ha poi aggiunto: “Siamo tutti ancora molto scossi, mi sono sentita con i miei fan e siamo particolarmente provati. Ogni minuto è prezioso”.

Il dramma al concerto di Elisa

Organizzato il 14 novembre, il raduno del fan club di Elisa sarebbe dovuto essere un momento di condivisione, musica e festa. Si è invece, purtroppo, trasformato in tragedia quando una donna di 35 anni, che era presente nel pubblico per assistere all’appuntamento, è stata colpita da un arresto cardiaco. Monica, fan 55enne di Elisa, ha avuto un malore alle 20, quando mancava poco all’inizio dello spettacolo che era stato previsto per le 21.

Le persone che si trovavano vicine alla donna hanno immediatamente dato l’allarme. La fan di Elisa è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale. Il quadro clinico però era troppo grave e i medici non sono riusciti a salvarla. La notizia della morte della donna ha sconvolto i fan di Elisa e la cantante ha scelto immediatamente di cancellare la serata.

Elisa, visibilmente provata, è salita sul palco dopo l’emergenza e, in lacrime, ha spiegato i motivi legati all’interruzione dell’evento. “Purtroppo prima del concerto è successa una cosa gravissima, una fan ha avuto un arresto cardiaco e durante il trasporto in ospedale è morta”, ha spiegato.