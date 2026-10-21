Cesare Cremonini come Mr Darcy, la dedica a Elisa dal palco di Londra: “Sei un quadro meraviglioso”

Sul palco dell'O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra, Cesare Cremonini ha presentato il nuovo album 'Amateur' e fa una dedica a Elisa

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IPA Cesare Cremonini

Una sala stracolma, con duemila persone arrivate da mezza Italia e un pianoforte dorato al centro della scena. Il 20 ottobre, Cesare Cremonini ha presentato dal vivo il suo nuovo album Amateur all’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra, il teatro dove in passato hanno suonato Bowie, Prince e Dylan. Per lui si trattava di una prima volta assoluta: in 27 anni di carriera mai aveva mai promosso un disco direttamente sul palco, davanti alla sua gente.

Tra fiati, chitarre elettriche e ospiti d’eccezione, c’è stato pure un momento in cui Cesare si è rivolto a Elisa, appena separata dal marito Andrea Rigonat, seduta tra gli amici in galleria. Ci è quasi sembrato di vedere un Mr Darcy dei giorni nostri: elegante, un filo riservato, diremmo pure emozionato. E poi, nella terra di Jane Austen non poteva che essere così.

La dedica di Cremonini a Elisa e Cavalli da corsa, la canzone nata dalla loro amicizia

Il brano che i due hanno firmato insieme si intitola Cavalli da corsa ed è uno degli undici pezzi del disco. Prima di cantarlo, Cesare Cremonini ha voluto raccontare al pubblico com’è nato. Quella canzone, ha confessato, gli è arrivata da Elisa come una sorpresa preziosa, un gesto d’affetto puro.

Tra loro, ha spiegato, funziona così: si passano di continuo piccole schegge di visioni, e lui ha il talento di afferrarle al volo, con la giusta pazienza di chi aspetta che qualcosa abbocchi all’amo. Poi la frase che ha fatto esplodere l’applauso: chi crea, spesso, sta troppo addosso alla propria opera per accorgersi di quanto sia bella. Guardata da qualche passo indietro, ha detto rivolto all’amica, lei è un’opera d’arte stupenda.

“Stasera ci sono anche tantissimi amici. Eli ha scritto questa canzone insieme a me, anzi vi devo dire la verità, me l’hai donata, è un tuo regalo. Io ed Eli ci scambiamo continuamente frammenti di sogni, io sono bravo a cacciarli come un pescatore, perché chi fa le cose spesso è troppo vicino e il quadro non lo vede. Eli, non puoi immaginare, non puoi capire che meraviglioso quadro tu sei vista da un pochino più lontano”, ha detto dal palco.

Il loro legame dura da una vita. Si sono conosciuti agli esordi e negli ultimi anni hanno firmato insieme Aurore boreali e Nonostante tutto, due perle di Alaska Baby. Il titolo del nuovo brano, però, incide più del solito. Poche ore prima del concerto, Cremonini aveva raccontato di essersi sentito per anni trattato come un cavallo da corsa da chi gestiva la sua carriera, con ambizioni costruite a tavolino e insicurezze che ancora fanno male.

Amateur, il nuovo album di Cesare Cremonini: uscita, ospiti e date del tour Amatour

Amateur esce venerdì 23 ottobre ed è il decimo disco di inediti della carriera di Cremonini. L’ha registrato tra Bologna e lo Studio 13 di Damon Albarn, a Londra, e ci tiene a far sapere che ogni nota è stata scritta e suonata senza intelligenza artificiale. Lui stesso lo vive come un debutto: una svolta rock, piena di fiati e di ferite aperte, in cui si racconta senza filtri.

Sul palco londinese l’ha eseguito tutto, dalla prima all’ultima traccia. Con lui il sassofonista Donny McCaslin, già al fianco di David Bowie in Blackstar, e tre amici: Salmo nella title track, Fabri Fibra in Paparazzi e Malika Ayane nella delicatissima Cose molto piccole. In platea, a cantare con tutto il fiato, anche Valentino Rossi. Fuori scaletta sono arrivati due omaggi, a Lou Reed con Walk on the Wild Side e a John Lennon con Stand by Me, con Cesare al sax.

E adesso tocca a noi. Il tour Amatour porta il disco nei palasport con 16 concerti dal 24 novembre al 21 dicembre, tra Ancona, Bologna, Torino e Milano. I fazzoletti, noi, li teniamo già in borsa.