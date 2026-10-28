Di cosa parla Paparazzi, la canzone di Cremonini che sarebbe dedicata a Giorgia Cardinaletti

Paparazzi è la canzone che racconterebbe la fine dell'amore fra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti.

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IPA Cesare Cremonini

Si intitola Paparazzi la canzone di Cesare Cremonini che racconterebbe la fine dell’amore del cantante con Giorgia Cardinaletti, giornalista a cui è stato legato per diverso tempo.

L’addio fra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti in una canzone?

Lo scorso settembre, Cesare Cremonini aveva svelato il singolo Paparazzi, anticipando l’uscita del suo nuovo album Amateur. Un disco maturo e diverso da tutti gli altri, con il cantante pronto a raccontarsi senza filtri o limiti. Paparazzi è una canzone decisamente particolare con un Cremonini decisamente graffiante.

Presentando la canzone, l’artista bolognese aveva spiegato di aver scelto il brano perché “ha quel suono ruvido e adrenalinico degli esordi, sembra davvero il singolo di lancio di una band uscita dalla periferia di Londra. È il suono che avevo voglia di sentire accendendo la radio e mi sono detto: posso provare a farlo io. Ho cercato di crescere insieme alla mia musica e alla fine ho scoperto che il punto d’arrivo era godere della libertà di farla. Suonare dimenticandosi di sé, tornare esordienti, togliere la maschera dell’artista e della carriera così da potersi sorprendere. Questo vorrei comunicare con il titolo Amateur: un gesto artistico, oltre che un album di canzoni”.

Paparazzi, dunque, è una canzone a cui Cremonini è particolarmente legato. Secondo alcune indiscrezioni il brano racconterebbe la fine del legame con Giorgia Cardinaletti. I due si erano conosciuti nel 2022 durante un’intervista, in seguito si erano innamorati, vivendo una storia d’amore terminata nel 2024. Un legame importante che, come raccontato dallo stesso Cremonini, avrebbe ispirato numerose canzoni, fra cui Ragazze facili in cui parlava della richiesta di lei di “trovare il coraggio di amare”.

Un tassello in più arriverebbe da Paparazzi, dove Cremonini parlerebbe di un addio arrivato anche per via dell’invadenza della stampa nella loro relazione. “Tu credi ai paparazzi, a me non parli più – sarebbe la frase riferita alla ex compagna -. Ma vuoi sapere cosa c’è? Hanno ragione su di me”.

Un racconto che arriva dopo che entrambi hanno intrapreso strade diverse. Oggi Giorgia Cardinaletti è sposata con il collega Francesco Bechis, mentre Cremonini è innamorato di Caterina Licini.

Testo di Paparazzi di Cesare Cremonini

Come si fa a chiudervi la bocca

Per dare una risposta?

Chiedimi quanto mi costa

Ti dico la verità, che ho la coscienza sporca

Volevo fare la popstar, ma sono Diletta Leotta

Tu credi ai paparazzi, a me non parli più

Ma vuoi sapere cosa c’è?

Hanno ragione su di me

Sai come si fa se ho l’acquolina in bocca?

Se vuoi assaggiare la torta

Ti dico quanto ti costa

Lo sai che la verità è una bugia più grossa

Ti hanno beccato una volta

Però la foto era mossa

Tu credi ai paparazzi, a me non parli più

Ma vuoi sapere cosa c’è?

Hanno ragione su di me e su di te

Che scrivi ai paparazzi e a me non parli più

Se non mi dici cosa c’è

Hanno ragione su di me o su di te?

Tu credi ai paparazzi, a me non parli più

Ma vuoi sapere cosa c’è?

Hanno ragione su di me e su di te

La verità, chiudervi la bocca

La verità, tu chiedimi quanto mi costa

Lo sai che la verità

Che ho la coscienza sporca

Lo sai che la verità è una bugia più grossa

Una bugia più grossa

Tu credi ai paparazzi e me non parli più

Ma vuoi sapere cosa c’è?

Hanno ragione su di me e su di te

Che scrivi ai paparazzi e a me non parli più.