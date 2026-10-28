Di cosa parla Paparazzi, la canzone di Cremonini che sarebbe dedicata a Giorgia Cardinaletti

Si intitola Paparazzi la canzone di Cesare Cremonini che racconterebbe la fine dell’amore del cantante con Giorgia Cardinaletti, giornalista a cui è stato legato per diverso tempo.
L’addio fra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti in una canzone?
Lo scorso settembre, Cesare Cremonini aveva svelato il singolo Paparazzi, anticipando l’uscita del suo nuovo album Amateur. Un disco maturo e diverso da tutti gli altri, con il cantante pronto a raccontarsi senza filtri o limiti. Paparazzi è una canzone decisamente particolare con un Cremonini decisamente graffiante.
Presentando la canzone, l’artista bolognese aveva spiegato di aver scelto il brano perché “ha quel suono ruvido e adrenalinico degli esordi, sembra davvero il singolo di lancio di una band uscita dalla periferia di Londra. È il suono che avevo voglia di sentire accendendo la radio e mi sono detto: posso provare a farlo io. Ho cercato di crescere insieme alla mia musica e alla fine ho scoperto che il punto d’arrivo era godere della libertà di farla. Suonare dimenticandosi di sé, tornare esordienti, togliere la maschera dell’artista e della carriera così da potersi sorprendere. Questo vorrei comunicare con il titolo Amateur: un gesto artistico, oltre che un album di canzoni”.
Paparazzi, dunque, è una canzone a cui Cremonini è particolarmente legato. Secondo alcune indiscrezioni il brano racconterebbe la fine del legame con Giorgia Cardinaletti. I due si erano conosciuti nel 2022 durante un’intervista, in seguito si erano innamorati, vivendo una storia d’amore terminata nel 2024. Un legame importante che, come raccontato dallo stesso Cremonini, avrebbe ispirato numerose canzoni, fra cui Ragazze facili in cui parlava della richiesta di lei di “trovare il coraggio di amare”.
Un tassello in più arriverebbe da Paparazzi, dove Cremonini parlerebbe di un addio arrivato anche per via dell’invadenza della stampa nella loro relazione. “Tu credi ai paparazzi, a me non parli più – sarebbe la frase riferita alla ex compagna -. Ma vuoi sapere cosa c’è? Hanno ragione su di me”.
Un racconto che arriva dopo che entrambi hanno intrapreso strade diverse. Oggi Giorgia Cardinaletti è sposata con il collega Francesco Bechis, mentre Cremonini è innamorato di Caterina Licini.
Testo di Paparazzi di Cesare Cremonini
Come si fa a chiudervi la bocca
Per dare una risposta?
Chiedimi quanto mi costa
Ti dico la verità, che ho la coscienza sporca
Volevo fare la popstar, ma sono Diletta Leotta
Tu credi ai paparazzi, a me non parli più
Ma vuoi sapere cosa c’è?
Hanno ragione su di me
Sai come si fa se ho l’acquolina in bocca?
Se vuoi assaggiare la torta
Ti dico quanto ti costa
Lo sai che la verità è una bugia più grossa
Ti hanno beccato una volta
Però la foto era mossa
Tu credi ai paparazzi, a me non parli più
Ma vuoi sapere cosa c’è?
Hanno ragione su di me e su di te
Che scrivi ai paparazzi e a me non parli più
Se non mi dici cosa c’è
Hanno ragione su di me o su di te?
Tu credi ai paparazzi, a me non parli più
Ma vuoi sapere cosa c’è?
Hanno ragione su di me e su di te
La verità, chiudervi la bocca
La verità, tu chiedimi quanto mi costa
Lo sai che la verità
Che ho la coscienza sporca
Lo sai che la verità è una bugia più grossa
Una bugia più grossa
Tu credi ai paparazzi e me non parli più
Ma vuoi sapere cosa c’è?
Hanno ragione su di me e su di te
Che scrivi ai paparazzi e a me non parli più.