“Ci siamo trattati malissimo”, Giorgia sul terribile litigio con Emanuel Lo

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Giorgia ed Emanuel Lo

Sono una delle coppie più affiatate dello showbiz italiano, eppure anche a Giorgia ed Emanuel Lo capita qualche piccolo battibecco. A raccontarlo è la cantante romana che, ospite di TG1 Talk, ha spiegato senza mezzi termini: “L’ho mandato a quel paese“. Poco dopo, però, è tornato il sereno.

Giorgia e la litigata con Emanuel Lo

I litigi tra innamorati sono spesso all’ordine del giorno, anche dopo 20 anni. Lo sanno bene Giorgia ed Emanuel Lo, protagonisti di un vivace alterco fuori dalla loro abitazione romana. A raccontare l’episodio è stata l’interprete di Come saprei durante un’ospitata a TG1 Talk. Con l’ironia che la contraddistingue, la cantante ha rivelato candidamente: “Ieri ho fatto una litigata orrenda con Emanuel, il mio compagno. Ci siamo trattati proprio malissimo e l’ho mandato a quel paese con una parolaccia”.

A scatenare l’ira di Giorgia, il rischio di un ritardo a un appuntamento medico: “Io dovevo andare dall’osteopata e lui si era offerto di accompagnarmi, ma continuava a stare al telefono. Gli ho detto: ‘Ti devi sbrigare, spegni le luci. Non è che devo fare sempre tutto io’. E lui ‘sì, sì’. Ma poi io urlo ‘Allora’, e lui risponde: ‘Allora hai rotto’. Io ho detto: ‘Ah sì? E allora…’, il tutto con la porta aperta di casa, tanto che tutto il condominio ha sentito”. Anche quando il ballerino è uscito di casa per dirigersi verso la sua vettura, la cantante non è riuscita a trattenere la rabbia: “Io continuavo a parlare da sola, dicendo: ‘Ah, questo deficiente…’, e tutti i vicini hanno sentito”.

La situazione si è calmata quando i due si sono ritrovati a bordo della vettura: “Ci siamo comportati come se non fosse successo nulla. Alla fine mi è venuto a riprendere e gli ho detto: ‘Sai, dovresti andarci anche tu dall’osteopata perché fa davvero molto bene. Adesso sono rilassatissima”, ha concluso la popstar. Insomma, anche le coppie più navigate litigano ancora come il primo giorno.

L’amore tra Giorgia ed Emanuel Lo

Giorgia ed Emanuel Lo sono una coppia da oltre 20 anni. I due si conobbero nel 2002 durante un tour della cantante, nel quale lui figurava nel corpo di ballo. Inizialmente, complice la differenza d’età, lei si era dimostrata piuttosto scettica, ma il ballerino e coreografo era riuscito a conquistarla senza farsi intimorire.

Oggi i due fanno coppia da 23 anni e sono genitori del piccolo Samuel, 16 anni, ma hanno scelto di non convolare a nozze. “Hai presente quanto possa essere stressante organizzare un matrimonio? Devi pensare a tutto, è una giornata pesantissima”, ha ironizzato la cantante, aggiungendo che “se lo volessimo fare veramente, lo faremmo fra di noi senza dire nulla”.

Fiori d’arancio a parte, la coppia continua a dimostrarsi molto affiatata, combinando perfettamente i rispettivi impegni professionali. Dopo l’addio ad Amici, il ballerino e coreografo continua la sua attività tra stage e spettacoli, mentre Giorgia è attualmente impegnata alla conduzione di X-Factor. Insomma, qualche litigata per futili motivi non sembra assolutamente compromettere la serenità sentimentale dei due artisti, che sono ancora decisamente affiatati.