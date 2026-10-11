Emanuel Lo, lontano da Amici ma vicino a Maria: gli auguri per il debutto

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IPA Emanuel Lo, il messaggio a Maria prima di "Amici"

La nuova edizione di Amici è pronta a ripartire: da domenica 11 ottobre, il talent show torna a occupare il pomeriggio di Canale 5, con una nuova classe di allievi e diversi cambiamenti che promettono di ridisegnare gli equilibri della scuola. A cominciare da chi accompagnerà cantanti e ballerini nel loro percorso: quest’anno, infatti, in cattedra mancano alcuni volti che il pubblico aveva imparato a conoscere e seguire negli ultimi anni.

Tra gli addii c’è quello di Emanuel Lo, che non torna nel programma dopo diverse edizioni trascorse all’interno dello show come professore di danza. Alla vigilia del debutto, però, il ballerino ha voluto rivolgere un pensiero a Maria De Filippi e alla grande famiglia del talent.

Emanuel Lo saluta “Amici” e fa gli auguri a Maria De Filippi

A qualche ora dall’inizio ufficiale della nuova edizione di Amici, Emanuel Lo è tornato sui social per salutare il programma che lo ha accompagnato negli ultimi anni. Lo ha fatto con un video di un’esibizione sulle note di Michael Jackson e un messaggio rivolto a Maria De Filippi, in cui non nasconde l’affetto per la trasmissione e per le persone con cui ha condiviso questa esperienza.

“Domani riparte Amici, quest’anno non ricoprirò il ruolo di professore, ma felice e grato del viaggio fatto insieme in questi anni, mando un in bocca al lupo a Maria, e a tutta la grande famiglia di Amici”, ha scritto il ballerino.

Un messaggio che arriva in un momento di cambiamento per il talent, ma nel quale Emanuel ha scelto di mettere al centro ciò che resta: la gratitudine per gli anni trascorsi nella scuola e l’augurio a Maria De Filippi, pronta a tornare in onda con una nuova edizione nel pomeriggio della domenica. Per lui, questa volta, l’appuntamento con Amici sarà da spettatore, ma il legame con il programma resta parte della sua storia professionale.

Il percorso di Emanuel Lo nella scuola di “Amici”

Il percorso di Emanuel Lo ad Amici è cominciato nel 2016, quando è arrivato nel talent come giudice esterno per le sfide di hip hop. Qualche anno dopo, nell’edizione 2022-2023, è tornato nella scuola con un ruolo diverso, quello di professore di danza in sostituzione di Veronica Peparini.

Da allora ha seguito gli allievi tra lezioni, coreografie e preparazione alle esibizioni del Serale, mettendo a disposizione la sua esperienza di ballerino e coreografo. Fino a quest’anno, quando il suo nome non compare più tra quelli della squadra chiamata ad accompagnare i ragazzi nel loro percorso.

La nuova edizione segna infatti un cambio di passo anche per la squadra di Maria De Filippi. Accanto ai confermati Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, arrivano Amadeus e Samurai Jay per il canto e Ambra Angiolini per il ballo.

Per il ballerino si chiude così una parentesi durata diverse stagioni, mentre la scuola si prepara a ripartire con nuovi protagonisti. E il suo augurio a Maria De Filippi è un modo per accompagnare questo nuovo inizio, da una posizione diversa rispetto a quella a cui il pubblico era abituato.