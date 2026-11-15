Tragedia al concerto di Elisa, morta una fan: cos’è successo

IPA Elisa

Quella del 14 novembre doveva essere una serata di festa per i tanti fan di Elisa che avevano raggiunto l’Estragon di Bologna per il concerto della loro cantante preferita. Nessuno avrebbe mai potuto neanche lontanamente immaginare la tragedia che invece è accaduta proprio pochi minuti prima dell’inizio dello show. Monica, una ragazza di 55 anni, ha accusato un malore e a poco sono serviti i soccorsi immediati: la donna è morta qualche minuto dopo essere arrivata all’Ospedale Sant’Orsola. Il concerto, ovviamente, è stato annullato.

Cosa è successo prima del concerto

Molta gente avevano già raggiunto il locale e aspettava che Elisa salisse sul palco per lo show riservato ai componenti del suo fan club, circa un migliaio di persone. Monica era tra questi: si era messa in coda dal pomeriggio e dopo una lunga attesa era riuscita a conquistare uno dei posti migliori nelle prime file. Da lì avrebbe potuto godere comodamente l’atteso spettacolo. Ma verso le 21, quando ormai mancava davvero poco all’inizio, ha accusato un malore improvviso. Si è accasciata a terra a causa di un arresto cardiaco che non le ha lasciato scampo. Il personale sanitario presente nella struttura è intervenuto immediatamente ma non è bastato a salvarle la vita.

“Sono dovuto salire sul palco per dare la notizia. È stato un momento terribile” ha raccontato Lele Roveri, che da oltre trenta anni organizza i concerti all’Estragon, su Facebook. In accordo con Elisa, hanno deciso ovviamente di annullare la serata per lasciare spazio al giusto cordoglio. “Non riesco a immaginare il dolore della sua famiglia, dei suoi amici, di chi la stava aspettando. E non ci sono parole che possano rendere meno terribile quello che è successo… Rimane soltanto un dolore profondo e il pensiero di una vita spezzata troppo presto” ha aggiunto.

Le parole di Elisa

Elisa è salita sul palco con la voce rotta ad annunciare la disgrazia. “Ciao ragazzi, mi dispiace tanto ma purtroppo è successa una cosa molto triste”, ha detto con la voce rotta dalle lacrime. “Monica era qui per vedere il concerto come tutti voi. Ed è successo che ci ha lasciati, in ospedale. Noi stavamo per salire sul palco, sapevamo che era andata via da qui in condizioni veramente gravi. Ha avuto un arresto cardiaco qui in sala ed è deceduta in ospedale”. Mentre parla, sulla folla che un attimo prima l’aveva accolta con uno scroscio di applausi, cala un silenzio gelato. “Non ci sono parole. Eravamo qui per festeggiare, per stare tutti insieme, per celebrare la vita e le connessioni, l’amicizia, tutte le cose belle e anche quelle brutte ma in maniera costruttiva. Questo ci ricorda quanto tutto sia prezioso“, ha proseguito. Anche lei, come tutti, è rimasta profondamente colpita da una tragedia così grande e improvvisa, accaduta in un momento che avrebbe dovuto essere di gioia. “I miei pensieri e il mio cuore sono con la famiglia di Monica. Mi stringo attorno a tutti i miei fan per quello che abbiamo vissuto oggi” ha commentato poi in una storia Instagram.