Dai riflettori di Rai 1 a una pausa forzata dal tour: Fiorella Mannoia racconta sui social cosa le è successo e dà appuntamento al pubblico in primavera

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Fiorella Mannoia

A poche ore dal successo di Una Nessuna Centomila su Rai 1, Fiorella Mannoia torna sui social con una notizia che non avrebbe voluto dare ai suoi fan. Una forte influenza ha costretto la cantante a fermarsi e a rinviare il suo prossimo concerto.

Dispiaciuta per l’inconveniente, l’artista ha affidato a un video il racconto delle sue condizioni di salute, spiegando al pubblico perché questa volta dovrà rinunciare al piacere di salire sul palco. E, soprattutto, quando tornerà.

Fiorella Mannoia, come sta e quando torna sul palco

Niente musica al Pala De André di Ravenna nella serata di giovedì 26 novembre. A far saltare l’appuntamento con Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve è stata l’influenza, come ha spiegato la stessa interprete romana in un video indirizzato ai suoi fan.

Fiorella Mannoia ha voluto avvisare personalmente chi aveva acquistato un biglietto per lo spettacolo, anche per risparmiare un viaggio a vuoto a quanti si stavano organizzando per raggiungere la città. “Purtroppo sono due giorni che ho una brutta influenza con febbre molto alta e mi vedo costretta a rimandare la data di questa sera a Ravenna”, ha spiegato l’artista.

Un imprevisto che le è costato la rinuncia a un appuntamento del tour dedicato a due giganti della musica italiana, Fabrizio De André e Ivano Fossati. La cantante ha espresso tutto il suo rammarico per una situazione sulla quale, purtroppo, ha ben poco margine di intervento: “Mi dispiace moltissimo, ma non ce la faccio a cantare stasera”.

Per il pubblico romagnolo c’è comunque una buona notizia: potrà godersi lo spettacolo in primavera. La data da segnare in agenda è quella del 21 aprile 2027, individuata dagli organizzatori per recuperare il live. Nel suo messaggio, Mannoia ha fatto riferimento anche alla possibilità di ottenere il rimborso dei biglietti.

L’impegno per le donne con Una Nessuna Centomila

Soltanto la sera precedente il pubblico televisivo aveva ritrovato Fiorella Mannoia alla guida di uno dei progetti che più le stanno a cuore. Con Carlo Conti, l’artista ha accompagnato gli spettatori di Rai 1 attraverso una serata in cui la musica ha fatto da filo conduttore a un tema di grande rilevanza sociale: la violenza sulle donne.

Lo spettacolo Una Nessuna Centomila, andato in onda il 25 novembre, era stato realizzato a settembre all’Arena di Verona e ha già prodotto risultati concreti, con oltre mezzo milione di euro raccolto attraverso la vendita dei biglietti a beneficio dei centri antiviolenza.

Tra i momenti più significativi della serata, anche l’annuncio di Paola Turci di un nuovo progetto, Nessuna è esclusa, pensato per offrire assistenza psicologica e legale alle famiglie delle vittime di femminicidio.

Tante le colleghe che hanno condiviso il palco con Mannoia, da Laura Pausini ad Angelina Mango, da Emma a Gaia. Artiste di generazioni diverse, unite dal desiderio di sensibilizzare il pubblico e promuovere una cultura del rispetto.

Per Mannoia, presidente onoraria della Fondazione Una Nessuna Centomila, si tratta di un impegno che va ben oltre i riflettori di una prima serata televisiva e che continuerà anche nel 2027, quando la manifestazione approderà a Napoli.

Nel frattempo, l’influenza impone alla cantante una piccola parentesi lontano dal palcoscenico, in attesa di recuperare le energie e tornare ad abbracciare il suo pubblico.