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IPA Stefano De Martino e Fiorella Mannoia ad "Affari Tuoi"

A Affari Tuoi il divertimento non manca mai e Stefano De Martino lo sa bene. Nella puntata del 24 novembre, il conduttore si ritrova a gestire il solito caos in studio, che questa volta coinvolge anche Tommasino.

Ma se il cagnolino regala un nuovo siparietto, la vera sorpresa della serata arriva con Fiorella Mannoia, che fa il suo ingresso in studio e per qualche momento prova a prendere il posto di Stefano.

Stefano accoglie Tommasino, ma lui vuole Martina

La partita di Simone, concorrente in arrivo dal Lazio, comincia con una bella storia d’amore e un pizzico di fortuna. Benzinaio di professione, arriva ad Affari Tuoi accompagnato dalla moglie Manuela, con cui condivide un legame nato quasi per caso.

Quando si sono conosciuti era lei che lavorava come benzinaia. I due si sono incontrati per la prima volta in un bar, durante una colazione. Uscendo dal locale, Simone si è accorto che Manuela lavorava proprio in una pompa di benzina vicina al suo posto di lavoro. Da quel momento ha sempre trovato una scusa per andare a fare rifornimento da lei. E da allora non si sono più lasciati.

Ad Affari Tuoi la coppia gioca con il pacco numero 2 e la partenza sembra promettere bene. La prima chiamata è infatti quella del pacco nero, che nasconde zero euro: un’ottima imbeccata per Simone, che poco dopo riesce a trovare anche i 15mila euro.

In studio arriva anche Tommasino, chiamato proprio da Simone con il suo pacco. Il cagnolino, però, sembra avere tutt’altro in mente rispetto alla partita: appena entra, comincia a cercare Martina Miliddi.

Stefano De Martino se ne accorge e prova a riportarlo dietro le quinte: “Lui ormai quando entra cerca Martina, ma non c’è, non è ancora uscita”, gli spiega divertito. Tommasino, però, non sembra intenzionato a rinunciare alla sua ricerca e rimane in studio. “Mi piace perché è anarchico“, commenta il conduttore.

Nemmeno a farlo apposta, poco dopo Simone chiama il pacco ballerina, che permette finalmente a Martina Miliddi di entrare in studio e regalare al pubblico una nuova performance.

Fiorella arriva a sorpresa e prende il posto di Stefano

Archiviati i primi pacchi, il Dottore mette sul tavolo una prima offerta da 35mila euro, ma Simone e Manuela decidono di rifiutare e proseguire la partita. Prima che possano aprire altri pacchi, però, in studio arriva una sorpresa del tutto inaspettata: Fiorella Mannoia.

La cantante sembra avere le idee molto chiare e non vede l’ora di mettersi, almeno per qualche momento, nei panni di Stefano De Martino. Prende subito confidenza con il ruolo, si avvicina ai pacchi e comincia a sbirciare, divertita e curiosa di scoprire cosa nascondono.

Un entusiasmo contagioso, che trova subito una piccola conferma quando viene aperto un pacco contenente appena 10 euro. “Ho portato fortuna“, commenta soddisfatta Fiorella, prendendosi scherzosamente il merito della buona chiamata.

Ma la fortuna di Fiorella sembra avere vita breve, perché i pacchi seguenti nascondo cifre rosse. Ma la sua ospitata è anche un modo per ricordare un appuntamento importante: quello con Una nessuna centomila, il concerto raccolta fondi per aiutare i centri antiviolenza in cui è protagonista insieme al collega e amico Carlo Conti.

Come è andata la partita di Simone

Dopo la sorpresa di Fiorella Mannoia, la partita di Simone e Manuela prosegue come da copione. Si torna a fare i conti con il Dottore, che prova subito a mettere il concorrente davanti a una nuova possibilità di cambio. Simone, però, non ha dubbi e decide di tenersi il pacco numero 2. D’altra parte, ormai è diventato il suo numero fortunato e non sembra avere intenzione di separarsene.

La fortuna non sembra però volerlo assecondare. La partita prende una piega decisamente meno favorevole e, una dopo l’altra, arrivano diverse aperture rosse.

Sul tabellone restano soltanto due premi importanti, da 10mila e 30mila euro, contro ben sei pacchi blu. Una situazione che comincia a preoccupare anche Stefano De Martino, che osserva l’andamento del gioco e commenta la sequenza di aperture: “Cinque pacchi rossi di seguito, è quasi un record“.

Il Dottore prova ad approfittare del momento e mette sul tavolo un’offerta da 5mila euro. Simone e Manuela, però, non sembrano ancora pronti a fermarsi. La coppia rifiuta e decide di proseguire, nella speranza di ritrovare un po’ di fortuna e rimettere in carreggiata una partita che si è fatta improvvisamente in salita.

Al termine delle chiamate restano ancora in gioco i pacchi da 0, 200 e 10mila euro. Una situazione che lascia ancora qualche speranza alla coppia, che decide di giocare alla regione fortunata. E alla fine, la fortuna un po’ ha voluto premiarli: vincono 50mila euro grazie al Lazio, la loro regione.