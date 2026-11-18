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IPA Fiorella Mannoia

“È andata così”, Fiorella Mannoia racconta la disavventura in autostrada prima del concerto e si arrende di fronte alla macchina portata via dal carroattrezzi.

Fiorella Mannoia racconta su Instagram la disavventura in autostrada: “È andata così”

La cantante era diretta al Teatro Verdi di Firenze per il suo spettacolo. Un viaggio dalla Sicilia fino alla Toscana per due date del tour intitolato Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve. Proprio mentre stava raggiungendo Firenze però Fiorella Mannoia è rimasta letteralmente a piedi per via di un guasto all’auto su cui si trovava.

Su Instagram, l’artista ha raccontato quanto accaduto usando la sua consueta ironia, complice anche il marito Carlo Di Francesco. Nel video vediamo Fiorella Mannoia, visibilmente affranta, seduta accanto all’auto, poco dopo essere stata soccorsa in autostrada. A poca distanza da lei le valigie, posate sull’asfalto.

“Allora Fiore, ripetiamo a tutti, dove saremo stasera?”, chiede il marito. “Al Teatro Verdi di Firenze, fra qualche ora”, è la risposta di Fiorella Mannoia, in attesa di un veicolo alternativo per raggiungere il palco in tempo. “È andata così, addio”, il commento finale della cantante.

Il prossimo 27 novembre, Fiorella Mannoia presenterà l’album Anime Salve, con diciotto tracce realizzate per ricordare Ivano Fossati e Fabrizio De Andrè, a curare gli arrangiamenti Carlo Di Francesco, musicista, polistrumentista e produttore legato da anni alla cantante. L’album, come raccontato dalla stessa Mannoia, è stato registrato al Teatro Carlo Felice di Genova in presa diretta.

Nel frattempo l’artista romana sta girando l’Italia con una serie di concerti che sono già quasi tutti sold out. Le prossime date del tour saranno il 21 novembre a Bergamo presso la Chorus Life Arena, il 23 novembre Legnano (MI) al Teatro Galleria, il 24 novembre a Genova al Teatro Carlo Felice, il 26 novembre a Ravenna al Pala De André, il 28 novembre a Salerno al Teatro Verdi (già sold out). E ancora, Fiorella Mannoia si esibirà il 30 novembre a Napoli al Teatro Augusteo (sold out), il 2 dicembre a Bari al Teatro Team e il 3 dicembre a Lecce al Pala Eventi.

Alla fine, nonostante il contrattempo in autostrada, Fiorella Mannoia è riuscita ad arrivare al Teatro Verdi di Firenze, salendo sul palco per il suo concerto. L’artista ha scelto di aprire il concerto con Dolcenera. Fra i brani in scaletta Smisurata Preghiera, Prinçesa, La Guerra Di Piero, Lindbergh, La Mia Banda Suona Il Rock, Il Pescatore e C’è Tempo.

Fiorella Mannoia star dei social (con il marito)

Fiorella Mannoia e il marito non sono nuovi a siparietti social e video che raccontano la loro quotidianità, fra concerti e piccoli imprevisti. I due hanno un legame fortissimo, sono infatti legati da ben vent’anni. Un sentimento importante, nato grazie ad una collaborazione lavorativa, e coronato dal matrimonio, celebrato con il rito civile il 22 febbraio 2021.

“Carlo è un uomo meraviglioso – aveva raccontato lei qualche tempo fa a Verissimo – che mi sta vicino e che non ha bisogno di brillare della mia luce. A volte gli uomini che stanno accanto a donne famose si sentono sminuiti. Carlo no. Lui vive la sua vita e ama il suo lavoro. Lavoriamo e ci divertiamo insieme, ma ognuno ha anche le sue passioni e nessuno interferisce con le passioni dell’altro”.