Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco sono attualmente in tour per "Fiorella canta Fabrizio e Ivano - Anime Salve" si sono mostrati in treno più complici che mai

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IPA Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco

Fiorella Mannoia, in queste settimane impegnata con il tour Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve, è tornata a mostrare la quotidianità con il marito Carlo Di Francesco. Un gesto raro per la cantante romana, storicamente molto attenta a proteggere la propria sfera privata, che questa volta ha scelto di aprire una piccola finestra sulla sua vita di coppia.

Non è la prima volta che Mannoia condivide siparietti con il marito: negli ultimi anni sono diventati virali diversi momenti di leggerezza tra i due, che spesso sanno mostrare al pubblico un lato più intimo e complice della loro relazione. Questa volta, però, il post pubblicato dall’artista ha un sapore decisamente più ironico, quasi malinconico nella sua tenerezza, come suggerisce il titolo scelto per accompagnarlo: “Come si cambia”, non a caso lo stesso di uno dei brani più conosciuti del suo repertorio, datato 1984.

Una storia lunga vent’anni

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco si conobbero nel 2007 negli studi di Amici di Maria De Filippi, dove lui era professore di canto e lei ospite d’eccezione. Da quell’incontro è nato un legame che dura ormai da quasi vent’anni, culminato nel matrimonio celebrato con rito civile nel 2021, dopo 15 anni di fidanzamento vissuto lontano dai riflettori.

Una relazione segnata anche da una differenza d’età di 26 anni, dettaglio che nel tempo ha spesso catalizzato l’attenzione mediatica più della sostanza del rapporto stesso. La cantante, però, ha sempre ribaltato la narrazione con la sua solita ironia, raccontando recentemente come nella coppia sia lei “la giovane”, vista la stabilità e la calma che caratterizzano il marito.

Il racconto di un legame solido

In una delle sue ultime interviste, Mannoia ha descritto Carlo come “un uomo meraviglioso” che sa stare al suo fianco senza mai sentirsi in ombra: “Non ha bisogno di brillare della mia luce”, ha raccontato l’artista, sottolineando come la forza della loro unione sia proprio nella complementarità caratteriale. Non dimentichiamo che anche lui è un professionista stimatissimo, oltre che direttore artistico degli spettacoli di sua moglie.

Un rapporto che, secondo le stesse parole della cantante, si basa su equilibrio e libertà reciproca: “Lavoriamo e ci divertiamo insieme, ma ognuno ha anche le sue passioni e nessuno interferisce con le passioni dell’altro”. Parole, le sue, che corrispondono all’immagine di una coppia matura, che attraversa quasi due decenni senza perdere la propria identità individuale.

Il significato di un gesto inusuale

Per una donna che ha sempre scelto la riservatezza come caratteristica distintiva della propria vita sentimentale, condividere un momento così privato ha comunque un certo peso. Perché il cambiamento, quello vero, non fa rumore, ma si scopre nei piccoli gesti quotidiani condivisi con la persona giusta.

Proprio recentemente, del resto, Mannoia si era aperta su temi delicati legati alla sua vita privata, dalla maternità mancata al rapporto con il tempo che passa, dimostrando ancora una volta quanto la sua sincerità sia diventata negli anni un tratto distintivo del suo modo di raccontarsi al pubblico. Il legame con Carlo, in questo senso, resta il punto fermo attorno a cui ruota tutto il resto.