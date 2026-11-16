Chiara Gamberale, la sua malattia che raccontò in un libro

Ospite da Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno, Chiara Gamberale presenta Liberi tutti. Dall'anoressia alla maternità, la vita e il lavoro della scrittrice

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Chiara Gamberale

Ospite speciale della puntata di lunedì 16 novembre di È sempre mezzogiorno, il format di Rai1 condotto da Antonella Clerici, è Chiara Gamberale che ha presentato il suo nuovo romanzo, Liberi tutti, un thriller psicologico e sentimentale che indaga, ancora una volta, il complesso universo delle relazioni umane. Scrittrice tra le più amate del panorama italiano, Chiara Gamberale ha costruito una carriera raccontando l’amore, le fragilità e le contraddizioni dell’animo umano. Dietro il suo successo, però, si nasconde anche una storia personale difficile, segnata da una lunga battaglia contro l’anoressia durante l’adolescenza, un’esperienza che ha profondamente influenzato la sua vita e la sua scrittura.

Chi è Chiara Gamberale, dalla carriera letteraria al successo

Nata a Roma il 27 aprile 1977, Chiara Gamberale ha 49 anni ed è una scrittrice, giornalista e conduttrice radiofonica e televisiva. Laureata al DAMS di Bologna, ha dimostrato fin da giovanissima una straordinaria passione per la letteratura, trasformando le parole in uno strumento per esplorare le emozioni più profonde.

Il suo debutto arriva nel 1999, quando, a soli 22 anni, pubblica Una vita sottile, romanzo che segna l’inizio di un percorso letterario destinato a regalarle importanti riconoscimenti e un pubblico sempre più vasto.

Tra le sue opere più conosciute figurano La zona cieca, Le luci nelle case degli altri, Per dieci minuti, Adesso e L’isola dell’abbandono, tutti romanzi apparentemente diversi tra loro, ma accomunati da un filo conduttore: la ricerca di sé attraverso le relazioni, le perdite e i cambiamenti. Anche nel salottino di Antonella Clerici, Chiara ha ammesso che ciò che le interessa di più, quando scrive, sono proprio le relazioni umane, in particolare quelle tra uomo e donna, sempre così complesse ma allo stesso tempo fonte di vita.

Parallelamente alla scrittura, Chiara Gamberale ha lavorato anche in televisione e alla radio, conducendo trasmissioni come Io, Chiara e l’Oscuro su Rai Radio2, dove ha continuato a interrogarsi sulle complessità dei sentimenti.

Nello studio di È sempre mezzogiorno, Chiara ha parlato della sua nuova opera Liberi tutti che rappresenta una nuova tappa del suo percorso letterario: al centro della storia ci sono cinque famiglie legate a una scuola elementare romana, sconvolte da un evento drammatico e misterioso. A raccontare quanto accaduto è Titti, una maestra che conosce non soltanto i bambini, ma anche le fragilità dei loro genitori.

Tra segreti, tensioni e rapporti complicati, il romanzo affronta il peso dell’infanzia nella vita adulta, interrogandosi su quanto le ferite del passato possano condizionare le nostre scelte. Un tema che attraversa da sempre la produzione della scrittrice e che sembra racchiudere la sua sensibilità: comprendere ciò che siamo stati per provare, finalmente, a diventare liberi.

La malattia di Chiara Gamberale: la lotta contro l’anoressia

Non tutti sanno però che Chiara Gamberale ha attraversato un periodo particolarmente doloroso durante l’adolescenza: la scrittrice ha infatti sofferto di anoressia, un grave disturbo del comportamento alimentare del quale ha parlato apertamente in diverse interviste, un’esperienza che ha lasciato un segno profondo nella sua crescita personale e che è diventata anche materia narrativa per il suo primo romanzo, Una vita sottile, nel quale affronta il difficile rapporto con il corpo e con il cibo.

Ma nonostante la sofferenza per aver vissuto una lunga anoressia durante l’adolescenza, Chiara ha sempre dichiarato di non aver mai voluto lasciare che il trauma definisse completamente la sua identità.

Un momento importante del suo percorso arriva nel 1994, quando, diciassettenne, trascorre un periodo sull’isola di Giannutri insieme a un gruppo di ragazzi: quell’esperienza, favorita dall’incontro con Luciano Segre, amico di suo padre, rappresenta per lei l’inizio di un processo di guarigione.

Da lì la scrittura diventerà per Chiara uno spazio in cui dare forma alle proprie fragilità e trasformare il dolore in una possibilità di espressione, uno strumento quasi terapeutico di analisi profonda e trasformazione personale.

E poi naturalmente è arrivato uno dei momenti più importanti, la nascita di sua figlia Vita, oggi quasi 9 anni, avuta dalla relazione con l’editore Gianluca Foglia: la maternità infatti ha rappresentato una vera rivoluzione nella sua esistenza, modificando inevitabilmente anche il suo modo di guardare all’amore.