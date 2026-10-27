Nella splendida ed evocativa cornice di Palazzo Brancaccio, in quel di Roma, l’atmosfera si è improvvisamente caricata di mistero. E grande glamour: il photocall di The Traitors Italia 2 ha ufficialmente dato il via alla nuova stagione del noto reality dalle tinte gialle targato Prime Video, riunendo un cast stellare pronto a sfidarsi a colpi di bluff e inganni. Ad apportare la giusta dose di stile all’evento ci ha pensato però Giorgia Palmas, in dolce attesa e radiosa come non mai.
Il burgundy è ufficialmente il colore dell’autunno 2026: come si indossa secondo Giorgia Palmas
Nel cuore della Capitale, il fastoso Palazzo Brancaccio ha fatto da sfondo a uno degli appuntamenti televisivi più cool dell’autunno: l’attesissima seconda stagione di The Traitors Italia sta finalmente per approdare sui nostri schermi e, così, ha ufficialmente riunito i nuovi protagonisti del celebre reality game psicologico in un posto solo, dandoci solo un piccolo assaggio dell’immancabile dose di mistero che caratterizza il format. Davanti ai flash dei fotografi è sfilato un cast eclettico e variegato, pronto a mettersi in gioco dal prossimo 6 novembre in una sottile ed eccitante sfida di inganni e deduzione tra Leali e Traditori.
A catturare l’attenzione è stata, in particolare, la splendida Giorgia Palmas, radiosa e magnetica nel suo outfit premaman: in qualità di vera fashionista, la showgirl ha scelto per l’occasione un raffinato total burgundy — dalla giacca alla scarpa col tacco — che esaltava con estrema classe il pancione, ormai evidente al quinto mese di gravidanza.
Possiamo vederla poco sopra con addosso il suo tailleur in satin dalla micro-stampa ton sur ton, con revers e risvolti sui polsi a contrasto, abbinato a seducente top lingerie dello stesso colore. Un perfetto riassunto delle maggiori tendenze autunnali, insomma, e con il giusto twist di carattere: a spezzare la monocromia del look, infatti, ecco poi un vibrante tocco di rosa shocking dato dall’iconica Kelly Mini di Hermès.
Al suo fianco, ovviamente, c’era Filippo Magnini, compagno di vita e di gioco: anche se sulla passerella i coniugi hanno mostrato la consueta complicità, all’interno del programma si ritroveranno a dover mettere da parte i sentimenti per gareggiare individualmente in una gara che, sappiamo, non fa sconti a nessuno.
Chi c’è nel cast di The Traitors 2
Oltre alla coppia, il photocall romano ha visto la partecipazione della conduttrice Alessia Marcuzzi, straordinaria padrona di casa che guiderà ancora una volta il pubblico attraverso i sei episodi di questa seconda stagione, e del resto del cast al completo.
Se a spiccare è sicuramente l’attesissimo debutto in un reality show di Lorella Cuccarini, affiancata da volti amatissimi del web e dell’intrattenimento come Giulia Salemi, Camihawke e Awed, anche gli altri nomi fanno ben sperare: la varietà del gruppo, completato da Francesca Barra, Biondo, Mario Ermito, Daniele Gattano, Pasquale La Rocca, Valentina Nappi, Jolanda Renga e Gianluca Torre, promette senz’altro scintille e dinamiche imprevedibili, e si dà il caso che l’evento ci abbia già offerto una gradita anticipazione della tensione latente che li accompagnerà nella spietata caccia al montepremi finale.