È definitivo: il bordeaux è il colore dell'autunno 2026, parola di Giorgia Palmas. Ecco come la showgirl lo ha indossato, rubando la scena all'evento di "The Traitors Italia"

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Giorgia Palmas alla Photocall di "The Traitors 2"

Nella splendida ed evocativa cornice di Palazzo Brancaccio, in quel di Roma, l’atmosfera si è improvvisamente caricata di mistero. E grande glamour: il photocall di The Traitors Italia 2 ha ufficialmente dato il via alla nuova stagione del noto reality dalle tinte gialle targato Prime Video, riunendo un cast stellare pronto a sfidarsi a colpi di bluff e inganni. Ad apportare la giusta dose di stile all’evento ci ha pensato però Giorgia Palmas, in dolce attesa e radiosa come non mai.

Il burgundy è ufficialmente il colore dell’autunno 2026: come si indossa secondo Giorgia Palmas

Nel cuore della Capitale, il fastoso Palazzo Brancaccio ha fatto da sfondo a uno degli appuntamenti televisivi più cool dell’autunno: l’attesissima seconda stagione di The Traitors Italia sta finalmente per approdare sui nostri schermi e, così, ha ufficialmente riunito i nuovi protagonisti del celebre reality game psicologico in un posto solo, dandoci solo un piccolo assaggio dell’immancabile dose di mistero che caratterizza il format. Davanti ai flash dei fotografi è sfilato un cast eclettico e variegato, pronto a mettersi in gioco dal prossimo 6 novembre in una sottile ed eccitante sfida di inganni e deduzione tra Leali e Traditori.

A catturare l’attenzione è stata, in particolare, la splendida Giorgia Palmas, radiosa e magnetica nel suo outfit premaman: in qualità di vera fashionista, la showgirl ha scelto per l’occasione un raffinato total burgundy — dalla giacca alla scarpa col tacco — che esaltava con estrema classe il pancione, ormai evidente al quinto mese di gravidanza.

IPA

Possiamo vederla poco sopra con addosso il suo tailleur in satin dalla micro-stampa ton sur ton, con revers e risvolti sui polsi a contrasto, abbinato a seducente top lingerie dello stesso colore. Un perfetto riassunto delle maggiori tendenze autunnali, insomma, e con il giusto twist di carattere: a spezzare la monocromia del look, infatti, ecco poi un vibrante tocco di rosa shocking dato dall’iconica Kelly Mini di Hermès.

Al suo fianco, ovviamente, c’era Filippo Magnini, compagno di vita e di gioco: anche se sulla passerella i coniugi hanno mostrato la consueta complicità, all’interno del programma si ritroveranno a dover mettere da parte i sentimenti per gareggiare individualmente in una gara che, sappiamo, non fa sconti a nessuno.

Chi c’è nel cast di The Traitors 2

Oltre alla coppia, il photocall romano ha visto la partecipazione della conduttrice Alessia Marcuzzi, straordinaria padrona di casa che guiderà ancora una volta il pubblico attraverso i sei episodi di questa seconda stagione, e del resto del cast al completo.

Se a spiccare è sicuramente l’attesissimo debutto in un reality show di Lorella Cuccarini, affiancata da volti amatissimi del web e dell’intrattenimento come Giulia Salemi, Camihawke e Awed, anche gli altri nomi fanno ben sperare: la varietà del gruppo, completato da Francesca Barra, Biondo, Mario Ermito, Daniele Gattano, Pasquale La Rocca, Valentina Nappi, Jolanda Renga e Gianluca Torre, promette senz’altro scintille e dinamiche imprevedibili, e si dà il caso che l’evento ci abbia già offerto una gradita anticipazione della tensione latente che li accompagnerà nella spietata caccia al montepremi finale.