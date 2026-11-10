Elisabetta Gregoraci, dal minidress gioiello all’abito rosa: il backstage diventa una sfilata

Nel backstage della nuova campagna fotografica, Elisabetta Gregoraci cambia stile tra minidress gioiello, blazer dress e un abito rosa dalle linee fluide

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Ansa/IPA Elisabetta Gregoraci, 10 look audaci che solo lei può indossare

Elisabetta Gregoraci ha condiviso su Instagram alcuni scatti e video realizzati durante il backstage di un nuovo progetto, regalando ai follower un’anticipazione fatta di cambi d’abito, pose da modella e dettagli preziosi. Una piccola sfilata privata, dove ogni look racconta una sfumatura diversa della sua femminilità.

Elisabetta Gregoraci, il minidress gioiello è una cascata di cristalli

«Another backstage, a new campaign», ha scritto a corredo del post, aggiungendo: «L’energia che amo dietro le quinte di una nuova campagna che vedrete prestissimo». Nessun indizio, almeno per il momento, sul marchio protagonista della collaborazione, ma una cosa è evidente: la Gregoraci ha scelto di giocare con la moda, passando dalle trasparenze scintillanti a un’eleganza più rigorosa, fino alle delicate sfumature del rosa.

Il look più scenografico del backstage è senza dubbio quello che sembra costruito per catturare ogni riflesso di luce. Elisabetta indossa un minidress gioiello argentato, caratterizzato da una fitta lavorazione a rete impreziosita da elementi scintillanti e lunghissime frange che scendono lungo la silhouette. Un abito che non ha bisogno di fantasie o colori accesi per attirare l’attenzione: a fare tutto il lavoro sono la texture e il movimento.

Le frange, sottili e irregolari, accompagnano ogni movimento e si allungano ben oltre l’orlo del minidress, creando una sorta di cascata luminosa sulle gambe. Il risultato richiama l’estetica degli abiti da sera più preziosi, ma con un carattere contemporaneo, a metà strada tra una creazione couture e un look da palcoscenico.

Il blazer diventa un minidress: il lato più deciso della Gregoraci

Dopo tanta luce, la Gregoraci cambia completamente registro e sceglie il nero, interpretandolo attraverso uno dei capi più versatili del guardaroba contemporaneo: il blazer. Non quello classico da indossare con un paio di pantaloni, però, ma una versione trasformata in minidress, dal taglio aderente e dalla lunghezza decisamente sopra il ginocchio.

Il capo presenta revers classici, chiusura doppiopetto e bottoni metallici dorati, dettagli che conservano il riferimento alla giacca maschile. La vita è ben definita, mentre la gonna corta introduce una componente più femminile e disinvolta. Sotto il blazer, una camicia bianca con colletto crea un contrasto netto, aggiungendo un tocco formale all’insieme.

Ai piedi, décolleté nere a punta con dettagli dorati, abbinate al colore dei bottoni e del carrello utilizzato come elemento scenografico. Il tacco sottile slancia ulteriormente la figura, mentre i capelli lunghi, sciolti e mossi, aggiungono movimento alla composizione.

Elisabetta Gregoraci in rosa, l’abito fluido gioca con spacchi e trasparenze

Il terzo cambio d’abito porta con sé un’atmosfera completamente diversa. Il nero lascia spazio a un rosa cipria delicato, protagonista di un look che combina la leggerezza delle trasparenze con una silhouette morbida e femminile.

L’abito di Elisabetta è caratterizzato da una parte superiore morbida, con maniche lunghe e ampie in tessuto semitrasparente, che lasciano intravedere le braccia. Il corpetto presenta una linea fluida, leggermente blusante, mentre la gonna segue le forme del corpo e si apre lateralmente con uno spacco che scopre la gamba.

A rendere particolare la costruzione sono soprattutto i lunghi pannelli di tessuto che si distendono sul pavimento, creando un effetto scenografico anche quando la conduttrice è accovacciata. La stoffa, liscia e luminosa, accompagna le pose senza irrigidirle, regalando al look una leggerezza quasi impalpabile.