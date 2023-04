Hilary Swank mamma a 48 anni: la prima foto dei gemelli su Instagram

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2023

Un vero e proprio “miracolo” di Pasqua: Hilary Swank è diventata mamma. Insieme al marito Philip Schneider, ha dato l’annuncio su Instagram, condividendo la prima foto dei due gemellini, un maschio e una femmina. “Non è stato facile, ma ne è valsa la pena”, ha scritto l’attrice. I nomi non sono ancora stati rivelati: la gravidanza, annunciata a ottobre del 2022, è stata definita un “miracolo” dalla Swank, che sognava da tempo di avere dei figli.

Hilary Swank è diventata mamma di due gemelli: l’annuncio su Instagram

L’indimenticabile attrice di Million Dollar Baby è diventata finalmente mamma a 48 anni. La notizia, condivisa su Instagram, è stata annunciata proprio nel giorno di Pasqua. A ottobre del 2022, Hilary Swank ha confermato di essere in dolce attesa di due gemelli a Good Morning America.

“È una cosa che desideravo da molto tempo: diventerò mamma. E non solo di uno, ma di due: non posso crederci”, aveva detto, definendo la sua gravidanza come il “miracolo più incredibile”. Negli ultimi anni, la Swank ha dovuto fare i conti con un lutto pesante, la perdita del padre. Proprio “l’uomo dei suoi sogni”, il marito, ovvero Philip Schneider, l’ha aiutata ad affrontare il periodo buio: non le ha mai fatto mancare il suo appoggio e sostegno.

Hilary Swank, la maternità a 48 anni

Come sempre in questi casi, quando si parla di maternità in età “avanzata”, si genera una curiosità quasi morbosa, che lascia poco spazio alla felicità e fin troppo alle critiche. L’attrice, però, ha specificato il motivo per cui ha aspettato così a lungo prima di diventare mamma: oltre al lavoro – si è dedicata per anni alla carriera cinematografica – voleva essere sicura di avere la persona giusta al suo fianco. Una relazione stabile, duratura, piena di amore.

“Ogni elemento doveva essere quello giusto”, ha raccontato. A lungo, inoltre, la Swank ha ammesso di aver “nascosto” la gravidanza, soprattutto nei primi mesi, quelli critici. Non voleva in alcun modo i riflettori puntati addosso. Per questo motivo aveva annunciato la dolce attesa solo al secondo trimestre. “È una tale benedizione. Un vero miracolo. È incredibile”.

La gravidanza e la speranza per tutte le donne

L’attesa dei gemelli, in realtà, è arrivata proprio al momento giusto, dopo aver trovato il grande amore della sua vita, ovvero Philip Schneider, con cui fa coppia sin dal 2016. La proposta, il matrimonio nel 2018, una cerimonia da sogno nel bosco. Poi, la speranza di diventare genitori insieme, di accogliere un figlio nella loro vita, un sogno perseguito a lungo e senza mai perdere la speranza.

A tal proposito, la Swank è diventata un punto di riferimento per tutte le donne. “È bello vedere un sacco di donne sulla quarantina dire, ‘Mi hai dato speranza’, perché una volta che credi davvero che qualcosa possa accadere, hai uno schema di pensiero diverso, capisci cosa intendo? Sapete una cosa? Il cielo non ha davvero limiti se ci credi”. E adesso che il miracolo si è compiuto, l’attrice può stringere a sé i gemellini: si sente in “paradiso”, come ha scritto lei stessa su Instagram.