Fonte: IPA Hilary Duff

Il 3 maggio 2024 è venuta al mondo Townes Meadow Bair, la quarta figlia di Hilary Duff, la terza con il marito, il musicista Matthew Koma. L’attrice 36enne ha dato l’annuncio con un emozionante post su Instagram, dove ha raccontato l’esperienza del parto in acqua.

Hilary Duff di nuovo mamma: è arrivato il quarto bebè

“Sono mesi che sogno di tenerti tra le mie braccia e gli ultimi 5 giorni in cui ti ho conosciuta, fissandosi e annusandoti sono stati momenti di pura magia. Ti amiamo tutti come se fossi qui da sempre bellezza”: con queste parole, Hilary Duff ha presentato sui social Townes Meadow Bair, la sua quarta bambina, nata lo scorso 3 maggio.

“Ora sappiamo perché ci ha fatto aspettare così a lungo… Stava perfezionando quelle guance!” ha aggiunto la neomamma, commentando il paffutissimo volto del nuovo bebè. Anche il papà, il musicista Matthew Coma, ha condiviso gli stessi scatti: “La mia letterale dea guerriera di moglie ha dato alla luce la nostra bellissima Townes Meadow Bair a casa il 5/3/24”.

E, con la stessa ironia che contraddistingue la moglie, con cui è felicemente sposato da oltre cinque anni, Coma ha aggiunto: “È felice, sana, robusta e non assomiglia a nessuno nel nostro pool genetico, quindi se qualcuno sa dove si trovava Hilary Duff circa 9 mesi fa, per favore, chieda una ricompensa in denaro…”

Il parto in acqua casalingo

Anche Hillary Duff, così come sempre più donne, ha scelto di partorire in acqua, e lo ha fatto nel confortevole ambiente domestico. Il parto in acqua – quando possibile – è una soluzione ideale per le future mamme, perché il calore del liquido stimola la produzione di endorfine, gli ormoni del benessere, rendendo le contrazioni meno intense. Anche la campionessa di nuoto Federica Pellegrini avrebbe voluto far nascere così la piccola Matilde, ma ha dovuto poi cambiare piani in seguito a un travaglio d’urgenza.

La grande famiglia di Hilary Duff

La piccola, tenerissima, Townes è la quarta figlia dell’ex stella Disney. Hilary Duff è infatti già mamma di Luca Luz, 12 anni, nato nel 2012 dal matrimonio con il giocatore di hockey canadese Mike Comrie, da cui l’attrice ha divorziato nel 2016. Dall’amore per l’attuale marito, il frontman della band Winnetka Bowling League, sono poi nate Bank Violet, nata nel 2018 e, tre anni dopo, Mae James Bair. Tris di femminucce per casa Duff-Coma.

E la grande famiglia potrebbe assestarsi alla già abbondante somma. Nei mesi scorsi, Coma aveva raccontato sui social di essersi sottoposto a un intervento di vasectomia, l’operazione reversibile che inibisce l’apparato riproduttivo maschile, evitando il rischio di gravidanze. D’altronde, quattro vivacissimi e scalmanati bambini, sono abbastanza per riempire la vita e la casa di gioia.