Hilary Duff, il marito sceglie la vasectomia

I bambini sono un dono, ma anche i doni possono diventare troppi. E proprio per evitare di allargare ulteriormente la già numerosa famiglia, Matthew Koma, il musicista marito di Hilary Duff, ha scelto di sottoporsi a un intervento di vasectomia, che inibisce la fertilità maschile, documentando il tutto sul suo profilo Instagram.

Matthew Koma, che consiglia a tutti la vasectomia

“Meglio di andare dal dentista. Lo consiglio 10/10” così Matthew Koma ha commentato l’intervento cui si è recentemente sottoposto: una vasectomia, procedura reversibile che blocca i vasi deferenti dell’apparato genitale maschile offrendo così una temporanea sterilità.

Il dj, marito dell’attrice di How I met your father, ha documentato sulle storie del suo profilo Instagram l’intera procedura, con tanto di battutine con il medico, “hai mai lavorato a qualcosa di così piccolo?”, fino al fit check post-intervento, selfie in cui ha sfoggiato le mutandine mediche a supporto del necessario cerotto.

Koma – che nel frattempo ha sentito il bisogno di dare la notizia in prima persona anche all’amico Jared Leto – si è fatto accudire durante la convalescenza dalla moglie. Godendosi i tranquillizzanti effetti della lieve anestesia e concedendosi un po’ di riposo. La vasectomia è infatti un intervento non invasivo, che non richiede anestesia totale e da cui ci si riprende del tutto in un paio di giorni.

La grande famiglia di Hilary Duff e Matthew Koma

Così come la scelta di non avere più figli, anche quella di mettere al mondo un quarto bebè è stata data al mondo tramite i social. È stata con una buffa foto di famiglia, una cartolina natalizia così come richiesto dalla tradizione statunitense, che la divertente coppia ha comunicato a follower ed amici di aspettare un altro figlio.

La loro grande e felice famiglia è composta da Luca Cruz, 11 anni, nato dalla precedente relazione tra Hilary Duff e l’ex marito Mike Comrie, noto giocatore di hockey; Banks Violet Bair, che ha da poco compiuto 5 anni e Mae James Bair, nata nel 2021. E presto, così come affermato dalla stessa Duff, “si aggiungerà un nuovo membro a questo gruppo di pazzi”.

L’amore tra Hilary e Matthew

Hilary Duff e Matthew Koma, basta sbirciare i loro profili social, sono una coppia affiatata e complice, divertenti tanto quanto Blake Lively e Ryan Reynolds. Entrambi 36enni, si sono cosciuti oltre 10 anni fa, quando lavoravano assieme a un album di Duff, ma la scintilla è nata soltanto quattro anni dopo.

La prima uscita ufficiale da coppia risale al 2017, anno cui è seguita una breve separazione. Ma si sono allontanati solo per prendere la rincorsa e tornare a volare l’uno nelle braccia dell’altra: nel 2018 è arriva la primogenita, Banks; l’estate del 2019 è stata quella della proposta di matrimonio, festeggiato a dicembre dello stesso anno.

“Sapevamo che dovevamo stare insieme perché abbiamo provato un sacco di volte a stare separati, e questo non ha funzionato per nessuno di noi” aveva confidato l’attrice a People.