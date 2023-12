Fonte: IPA Hilary Duff aspetta il quarto figlio

Hilary Duff è incinta del suo quarto figlio e lo ha annunciato nel modo più dolce. “Sorpresa, sorpresa!” ha scritto a corredo di un post su Instagram, nel quale ha condiviso una cartolina di Natale quest’anno è più speciale che mai. La famiglia si allarga e l’attrice e cantante, ex baby star della Disney rimasta nel cuore di intere generazioni, non potrebbe essere più felice.

Hilary Duff incinta, l’annuncio natalizio su Instagram

Ci si aspetta di tutto sotto l’albero di Natale, ma per Hilary Duff stavolta è stata la cicogna a portare un regalo atteso con immensa gioia. L’attrice e cantante ha deciso di annunciare al mondo la sua quarta gravidanza in un modo del tutto particolare, con la consueta simpatia che da sempre contraddistingue la sua bella famiglia: una cartolina di Natale con un ritratto insieme al marito Matthew Koma, alle figlie Banks Violet e Mae James e al figlio maggiore Luca Cruz.

“Sorpresa sorpresa!”, ha scritto la Duff nella didascalia del simpatico ritratto di famiglia in cui tiene tra le mani il suo bel pancione, già piuttosto evidente, mentre indossa un pigiama rosa pesca (in linea con il colore dell’anno 2024 scelto da Pantone) decorato con piume. Leggendo con attenzione il biglietto di Natale figura la scritta “Addio alle notti silenziose”, mentre sul retro si legge: “Allacciate le cinture, fiorellini! Stiamo per aggiungere un altro membro a questo gruppo di pazzi. Buone feste dalla famiglia Duff-Bair-Comrie”.

Anche il marito Matthew Koma ha condiviso il simpatico ritratto con la famiglia al completo, tutti rigorosamente in pigiama come la futura mamma: “Bambino n.4 in caricamento…”, si legge nella didascalia. Neanche a dirlo, una pioggia di commenti ha invaso i profili Instagram della coppia, da parte di amici e fan entusiasti per il lieto annuncio giunto inaspettato, come il più bel regalo di Natale che ci si potesse aspettare.

Hilary Duff, la famiglia allargata con il secondo marito Matthew Koma

Matthew Koma, al secolo Matthwe Bair, è un nome noto nel mondo della musica a stelle e strisce. Ha messo su una band indie pop col fratello – i Winnetka Bowling League -, ha pubblicato un album da solista ed è andato in tour con tante star come Ellie Goulding, partecipando ai festival più importanti come il Coachella. Come se non bastasse ha anche scritto brani portati al successo da icone pop come Britney Spears e Demi Lovato ed è proprio in questo contesto che ha conosciuto il suo grande amore, la cantante Hilary Duff.

Nel 2015 la Duff lo ha ingaggiato per collaborare al suo nuovo album, periodo in cui era già separata dall’ultimo marito, l’ex giocatore di hockey Mike Comrie. E così, in modo del tutto inaspettato, è scoccata la scintilla: la coppia ha ufficializzato la relazione nel 2017 mostrandosi insieme sul red carpet di un party ai Sag Awards e da quel momento è stata più solida che mai.

“Sapevamo che dovevamo stare insieme perché abbiamo provato un sacco di volte a stare separati, e questo non ha funzionato per nessuno di noi”, ha detto una volta la cantante a People in un’intervista del 2021. Hilary Duff e Koma hanno avuto due splendide figlie, Banks Violet e Mae James, e nel frattempo hanno anche deciso di convolare a nozze nel 2019. Oggi si godono la loro splendida famiglia allargata che include anche il figlio maggiore della cantante, Luca Cruz, nato dal precedente matrimonio con Comrie.