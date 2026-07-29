Heidi Klum sfila in lingerie nel suo appartamento: il ricordo di 30 anni fa

IPA Heidi Klum

Nel 1997 Heidi Klum era una giovane modella che cercava di farsi strada nel mondo della moda. Oggi è una star globale e con una carriera di successo alle spalle, ha sfilato per i brand più importanti e per i fotografi più famosi, ma non ha dimenticato i suoi inizi. Anzi li ricorda con orgoglio, postando sui social un video che risale a quasi 30 anni fa. Nel video che condivide con i fan sfila in lingerie nel suo appartamento, la sera prima del suo debutto sulla passerella di Victoria’s Secret. Bellissima, spigliata, audace, e a un passo dal momento che le avrebbe cambiato la vita.

Il video social in intimo

“Heidi prova nel suo appartamento la notte precedente al suo primo Victoria’s Secret Fashion Show (1997)” si legge a corredo del video, un repost della fanpage di Heidi Klum. La modella sfila in intimo rosso, poi con reggiseno bianco e slip scuri. Sorride, ancheggia, guarda l’obiettivo. Certo è emozionata: la prova che la aspetta il giorno dopo è importantissima. Lei non lo sa ancora, ma da quel momento in poi la sua vita e la sua carriera non saranno più le stesse.

Nel giro di una notte media si innamorano e i brand fanno a gara per poter collaborare con lei. Heidi Klum entra a far parte del gotha della moda, appare sulle copertine più prestigiose e calca le passerelle dei brand più blasonati. Intanto il legame con il brand di lingerie sembra indissolubile. Solo lei e Adriana Lima hanno potuto indossare in tre occasioni i Fantasy Bra, i celebri reggiseni tempestati di diamanti. Ma nel 2010, Heidi annuncia di voler appendere le ali al chiodo e non torna sui suoi passi. Infatti è assente anche nel 2025, quando molti degli Angeli del passato sono tornati a sfilare in intimo. Proprio in questi giorni inoltre il marchio di lingerie ha comunicato il primo nome ufficiale del cast del fashion show autunnale. Sarà Gigi Hadid a sfilare in passerella, ma il tempismo è curioso: chissà che Heidi Klum non abbia voluto mandare un segnale pubblicando il suo post?

Cinquantatré anni e non sentirli

Dal video in lingerie nel corridoio di casa sono passati quasi 30 anni ma il passare del tempo è stato gentile con Heidi Klum, sempre bellissima e seducente, forse ora più di prima. Ancora oggi, in ogni caso, Klum è una delle top model più osannate, tanto da avere una stella sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles. Certo anche lei non è immune dalle critiche e dagli hater, che l’hanno presa di mira per il fisico apparentemente più appesantito. Lei avrebbe potuto arrabbiarsi, nascondersi, andare nel panico e invece no. “Non sono incinta. Ho solo delle forme un po’ più morbide, è la menopausa” ha detto con semplicità, chiarendo in pratica che quello che le è successo è la cosa più naturale del mondo. Una fase della vita normale per ogni donna, che si traduce in un corpo meno snello ma non meno bello. E il confronto con il video del 1997 lo dimostra: Heidi Klum è sempre bella come… un angelo.