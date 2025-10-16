Victoria’s Secret Fashion Show 2025: gli Angeli più belli tutti insieme

Mercoledì 15 ottobre 2025 gli Angeli più belli, tra presenze storiche e new entry, hanno calcato la passerella di Brooklyn, a New York. Tra loro top model storiche come Bella e Gigi Hadid, Doutzen Kroes, Candice Swanepoel, Adriana Lima, Irina Shayk e Alessandra Ambrosio, icone che per anni hanno rappresentato il volto del marchio statunitense e volti nuovi, diversi dai canoni tradizionali. Per una sfilata spettacolare che è stata un trionfo di bellezza e femminilità. Vedere per credere