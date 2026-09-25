Il paradiso delle signore, le anticipazioni della settimana dal 28 settembre al 2 ottobre 2026

Ufficio Stampa Rai Il paradiso delle signore

Settimana ricca di novità per Il paradiso delle signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate dal 28 settembre al 2 ottobre. Iniziata nel dicembre 2015, la soap è ormai arrivata alla ottava stagione. Scopri le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Negli ultimi episodi la presa di posizione civile ha acceso tensioni: Johnny, Valter e Marcello si sono esposti contro la guerra in Vietnam, spingendo a una richiesta di presa di posizione che ha diviso la redazione di Paradiso Donna. La protesta ha avuto conseguenze pesanti per Valter, che è stato licenziato dopo una notte in questura, e Johnny ha cercato di tendergli una mano; nel grande magazzino la nuova capocommessa Elisa ha richiamato all’ordine Irene e ha mostrato preoccupazione per la possibile assunzione di Valter, temendo che un segreto potesse emergere. Al Circolo, Anita si è preparata al torneo di scacchi mentre Mimmo ha provato le sue capacità in cucina guadagnandosi la riconoscenza di Rebecca.

Sul fronte famiglia Guarnieri la situazione è rimasta tesa: Odile e Marta hanno affrontato Umberto e Adelaide, con l’intesa tra Umberto e Carla che non è passata inosservata. Sul piano professionale Iacopo ha preso decisioni senza consultare Odile, incrinando la fiducia. In casa Paradiso i preparativi nuziali di Delia e Botteri hanno subito nuovi imprevisti, mentre Costanza ha lasciato il negozio e la situazione sentimentale di Riccardo resta al centro delle preoccupazioni.

Le vicende personali hanno continuato a intrecciarsi con quelle lavorative: Marcello è tornato da Genova con una brutta notizia ma ha ritrovato un momento di leggerezza grazie a Valeria, mentre la vita di Simona, scoperta dalle Veneri avere un passato da ballerina, ha regalato emozioni e colpi di scena. Lia ha scoperto aspetti del passato della Venere che hanno aperto nuovi interrogativi, e Odile ha trovato un barlume di serenità accanto a Matteo.

Anticipazioni della settimana dal 28 settembre al 2 ottobre

Lunedì 28 settembre 2026

Concetta vuole organizzare un rinfresco in Caffetteria per Delia e Gianlorenzo prima del matrimonio, mentre Mimmo riceve da Rebecca una proposta per un evento al Circolo. Lia trova una foto di Simona in tutù e la incoraggia a non abbandonare la danza, ma Simona reagisce male. Riccardo confida ad Adelaide la crisi con Nicoletta e riceve da Odile un suggerimento per reinventarsi professionalmente. Diana annuncia l’intenzione di tornare a Londra, ma viene bloccata dalla madre con una verità dolorosa.

Martedì 29 settembre 2026

Cesare viene chiamato al Paradiso come avvocato per cercare di risolvere il problema sorto dal contratto che Marcello ha firmato con una compagnia di crociere, ma la sua presenza mette in allerta Elisa e Valter. L’ingresso di Diana al Circolo desta curiosità e sorprende Rebecca; Mimmo, che sta preparando l’evento di venerdì, scopre che due ragazze coinvolte sono cugine. Riccardo e Umberto si confidano sulle difficoltà del momento e si promettono sostegno reciproco.

Mercoledì 30 settembre 2026

Dopo aver appreso che Umberto non può finanziare il progetto del fast-food, Riccardo si mette alla ricerca di nuovi soci. Una telefonata da Parigi turba Marta, che nota il nervosismo del fratello. Delia e Gianlorenzo devono affrontare un nuovo imprevisto legato al matrimonio. Marcello cerca di risolvere da solo il problema delle navi da crociera e chiede aiuto a Valeria. Simona, rimasta sola in Galleria, tenta di ballare ma cade ed è soccorsa da Valter. Diana scopre che Carla le ha tolto i fondi e cerca il perdono della madre senza successo; Marta mette Riccardo alle strette e lui le racconta il contenuto della telefonata di Nicoletta.

Giovedì 1 ottobre 2026

Irene propone una soluzione per la questione della data del matrimonio di Delia e Gianlorenzo. Diana si scontra con la madre dopo il taglio dei fondi e decide di cercare un lavoro. Davanti al rischio che il Paradiso debba pagare una somma ingente per colpa sua, Marcello ha una reazione emotiva ma riesce a ritrovare leggerezza con Valeria. Umberto presenta Carla come possibile investitrice per il fast-food e la famiglia Guarnieri si riunisce attorno a Riccardo.

Venerdì 2 ottobre 2026

Riccardo ringrazia il padre per il sostegno ma teme che Carla non accetti la sua proposta; Adelaide dubita dell’alleanza con i Corsi. Valter si assume la responsabilità per il danno al manichino causato da Simona e la incoraggia a continuare a ballare: lei ritrova la lettera della scuola di ballo che aveva stracciato. Una mossa sorprendente di Carla crea inquietudine in Adelaide e nella corsa alla presidenza del Circolo. Delia e Gianlorenzo coronano il loro sogno e si sposano al Paradiso delle Signore.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Problema contrattuale e rischio economico: la firma di Marcello con la compagnia di crociere mette in pericolo la posizione economica del Paradiso e spinge Marcello a cercare soluzioni, coinvolgendo anche Valeria e i legali.

Il matrimonio di Delia e Gianlorenzo: tra ostacoli di data e imprevisti dell’ultimo minuto, la coppia affronta tensioni e intoppi ma arriva a coronare il proprio progetto di nozze.

Il progetto del fast-food in bilico: l’impossibilità di Umberto a finanziare l’iniziativa costringe Riccardo a trovare nuovi soci, con Carla che entra in gioco come possibile investitrice e alimenta dubbi in Adelaide.

Le ambizioni e le paure professionali: Riccardo, spinto dal sostegno di Umberto ma preoccupato per ricadute personali, valuta nuove strade mentre Odile suggerisce a Riccardo modi per reinventarsi sul lavoro.

Il ritorno della danza e il passato di Simona: la scoperta del passato da ballerina di Simona riapre vecchie aspirazioni e tensioni, con Valter che la sostiene dopo la caduta in Galleria.

Rapporti familiari sotto stress: le tensioni nella famiglia Guarnieri, tra Odile, Marta, Umberto e Adelaide, emergono con forza e richiedono rapporti di fiducia e sostegno reciproco nei momenti decisivi.

Nuove alleanze e giochi di potere al Circolo: l’ingresso di figure come Carla e mosse strategiche per la presidenza accendono la competizione e mettono in crisi equilibri consolidati.