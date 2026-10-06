Maschi Veri 2, meno machi e più fragili: cosa cambia nella nuova stagione

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Il cast di "Maschi Veri"

I Maschi Veri stanno per tornare: dal 7 ottobre su Netflix ritroveremo le avventure di Riccardo, Massimo, Luigi e Mattia. Se nella prima stagione dello show i quattro amici avevano deciso di affrontare un corso per liberarsi della mascolinità tossica, nei nuovi episodi si riscopriranno più fragili e vulnerabili che mai, tra fallimenti, paure e sentimenti che li costringono a mettere realmente in discussione il proprio modo di essere uomini.

Maschi Veri 2, addio mascolinità tossica

Maschi Veri, adattamento italiano della serie spagnola Machos Alfa, è stata una delle rivelazioni della scorsa stagione di Netflix. Le vicende dei quattro amici Riccardo, Massimo, Luigi e Mattia, decisi a operare una vera e propria “decostruzione” della loro virilità, avevano offerto al pubblico una nuova (e decisamente più sfaccettata) idea di mascolinità moderna.

Nei nuovi episodi, i protagonisti arriveranno alla prova dei fatti: chiamati a confrontarsi con problemi e imprevisti, si riscopriranno meno machi e più fragili. “Vediamo se hanno fatto passi avanti”, spiega Francesco Montanari. Ed è proprio il suo Riccardo a trovarsi in una delle situazioni più complesse da gestire: ha perso il locale e la compagna Ilenia e si rende conto di non aver costruito ciò che credeva. Costretto a farsi aiutare dagli amici, deve ripartire praticamente da zero e scoprire possibilità che prima non aveva considerato.

Anche Massimo, interpretato da Matteo Martari, perde alcune delle certezze che lo avevano definito. È ancora single dopo la fine della relazione con Daniela e deve affrontare un nuovo lavoro, mentre prova a capire quanto gli sia realmente servito il percorso della prima stagione. “È impossibile che funzioni in maniera meccanica. È necessario assorbire le informazioni, farle sedimentare, lavorarci sopra”.

Più sottile è invece la crisi di Mattia. Il personaggio di Maurizio Lastrico credeva di essere già un uomo “evoluto”, ma scopre che un corso non basta a governare desiderio e sentimenti. “Si trova a dover far fronte a delle pulsioni, all’amore, vive un momento di grande evoluzione e cambiamento“, ha spiegato l’attore. Luigi, interpretato da Pietro Sermonti, sembra invece aver ritrovato un equilibrio con Tiziana: dopo dodici anni insieme i due riscoprono il desiderio, pur continuando a vivere separati.

Uomini fragili e donne alpha

A fare da contraltare a uomini incerti e capaci di guardare in faccia le proprie fragilità, ci sono personaggi femminili più consapevoli della propria identità e dei propri bisogni. Daniela, Ilenia, Tiziana ed Emma affrontano percorsi diversi, ma riescono a mettere in discussione le proprie scelte sentimentali con estrema lucidità e senza alcun rimorso.

“Gli uomini qui fanno un lavoro su di sé anche perché hanno di fronte donne più mature e forti, che hanno il coraggio di dire le cose, i maschi ce l’hanno un po’ meno”, ha sintetizzato Sermonti.

Maschi Veri 2, il cast e le new entry

Nel cast di Maschi Veri 2 ritroviamo Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari, Pietro Sermonti, Thony, Sarah Felberbaum, Laura Adriani, Alice Lupparelli e Nicole Grimaudo.

A loro si aggiungono comunque delle new entry che promettono non poche sorprese. Gli spettatori potranno ammirare sul piccolo schermo anche Silvia D’Amico, Carolina Crescentini, Ilenia Pastorelli, Alessio Boni e Luca Bizzarri.

La seconda stagione di Maschi Veri debutta mercoledì 7 ottobre 2026, in esclusiva su Netflix.